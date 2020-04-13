Спиртным смогут торговать через интернет только компании с лицензией

В России скоро снова можно будет приобрести алкоголь онлайн. Министерство финансов решило поэтапно снять ранее веденный запрет.

При этом, сообщает издание "ФедералПресс", ведомство выступило за поэтапное снятие ограничений. Отмечается, что торговать через интернет-магазины смогут исключительно лицензированные компании.

Таким образом, россиян избавят от покупок контрафакта и паленых спиртных напитков у аферистов.

