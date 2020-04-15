Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

В России взлетела цена на лук

В России взлетела цена на лук
Фото: pixabay.com
"Борщевой набор" стал немного дороже

В России стремительно продолжает расти цена на лук, она поднялась до 13,1% против 11,3% неделей ранее. Об этом сообщает Росстат в среду, 15 апреля.

Отмечается, что основные продукты питания продолжали дорожать с 7 по 13 апреля, но темпы роста замедлились. В том числе и в отношении так называемого "борщевого набора", за исключением лука.

Так, замедлилось подорожание белокачанной капусты до 3,6% против 5,3% неделей ранее, картофеля – до 3,5% с 4%, моркови – до 4% с 5,2%.

Также цена на гречка выросла – на 2,8%, при этом в период с 31 марта по 6 апреля стоимость этой крупы скакнула на 3,5 процента.

Куриные яйца – напомним, впереди самый пик их продаж, поскольку грядет Пасха – выросли в цене на 2,5% (неделей раньше цифры показывали 3,2%).

Сахар-песок подорожал в среднем на 2,1%, в 15 регионах страны – на 3,5% и выше (неделей ранее цена на важный продукт для куличей подросла на 3,1% в среднем).

Также на 1,4% стал дороже стоить и рис (по сравнению с полутора процентами на предыдущей неделе).

Выросли цены на отдельные виды непродовольственных товаров первой необходимости: на сухие корма для домашних животных (1,1% ), стиральный порошок (0,7%), хозяйственное мыло хозяйственное и туалетную бумагу (0,5%), зубную пасту (0,4%), детские подгузники (0,3%), пеленки, зубную щетку и туалетное мыло туалетное (0,1%).

Не повезло тем, кому срочно нужно приобрести иностранный автомобиль или электропылесос – они тоже стали дороже.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Главное о коронавирусе в России на 15 апреля

Новые жертвы и пробки в закрытой Москве, а также вероятность второй волны заражения - важные новости о COVID-19 за сутки

С юмором об актуальном: подборка анекдотов о коронавирусе

Короткие истории от "Утра" поднимут настроение

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей