"Борщевой набор" стал немного дороже

В России стремительно продолжает расти цена на лук, она поднялась до 13,1% против 11,3% неделей ранее. Об этом сообщает Росстат в среду, 15 апреля.

Отмечается, что основные продукты питания продолжали дорожать с 7 по 13 апреля, но темпы роста замедлились. В том числе и в отношении так называемого "борщевого набора", за исключением лука.

Так, замедлилось подорожание белокачанной капусты до 3,6% против 5,3% неделей ранее, картофеля – до 3,5% с 4%, моркови – до 4% с 5,2%.

Также цена на гречка выросла – на 2,8%, при этом в период с 31 марта по 6 апреля стоимость этой крупы скакнула на 3,5 процента.

Куриные яйца – напомним, впереди самый пик их продаж, поскольку грядет Пасха – выросли в цене на 2,5% (неделей раньше цифры показывали 3,2%).

Сахар-песок подорожал в среднем на 2,1%, в 15 регионах страны – на 3,5% и выше (неделей ранее цена на важный продукт для куличей подросла на 3,1% в среднем).

Также на 1,4% стал дороже стоить и рис (по сравнению с полутора процентами на предыдущей неделе).

Выросли цены на отдельные виды непродовольственных товаров первой необходимости: на сухие корма для домашних животных (1,1% ), стиральный порошок (0,7%), хозяйственное мыло хозяйственное и туалетную бумагу (0,5%), зубную пасту (0,4%), детские подгузники (0,3%), пеленки, зубную щетку и туалетное мыло туалетное (0,1%).

Не повезло тем, кому срочно нужно приобрести иностранный автомобиль или электропылесос – они тоже стали дороже.

