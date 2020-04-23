Практическое осуществление проекта сейчас затруднено из-за эпидемии коронавируса

Минск решил проблему с дефицитом нефти на фоне недоговоренностей с Москвой. Белоруссия решила пойти по пути Украины, которая закупала российский газ реверсом. Сегодня стало известно, что республиканские власти достигли консенсуса с партнерами из Польши о реверсной прокачке черного золота по одной из веток нефтепровода "Дружба" с ее территории на Мозырский НПЗ.

О подобной возможности сообщает Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Белоруссии.

"Предусматривается установление тарифов на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам ОАО "Гомельтранснефть Дружба", расположенным на территории Республики Беларусь, по маршрутному направлению "Адамова Застава-Мозырь-ОАО "Мозырский нефтеперерабатывающий завод"", – говорится в пресс-релизе ведомства.

Согласно информации национального правового портала, Минск установил тариф в 8,58 белорусского рубля (примерно 264 российских рублей) за тонну без НДС на прокачку нефти из Польши на Мозырский НПЗ.

Таким образом, белорусы собрались закупать российское сырье реверсом по советской трубе у поляков.

Как пишет "Интерфакс" со ссылкой на свои источники в Минске, технически для этого все работы почти завершены, и в мае Республика уже готова транспортировать топливо из Польши. Однако на этот месяц план поставок закрыт.

Одновременно собеседник агентства отмечает, что на сегодняшний день практическая реализация реверса невозможно из-за эпидемии коронавируса, т.к. "затрудняется коммуникация". По его словам, на первом этапе Польша будет прокачивать по 100 тыс тонн нефти в месяц.

Напомним, сейчас Белоруссия получает из России сырье почти в полном объеме после длительного перерыва.

