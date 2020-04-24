Коронавирус

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Путин сравнил пандемию коронавируса с кризисом 2008 года

Путин сравнил пандемию коронавируса с кризисом 2008 года
Владимир Путин. Фото: President of Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
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На этот раз будет сложнее

Ситуация с пандемией коронавируса для Росиии серьезнее, чем та, которая была во время финансового кризиса 2008-2009 годов. Об этом заявил Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития автомобильной промышленности. В ходе телемоста с Казанью, обращаясь к президенту Татарстана Рустаму Минниханову и главе КамАЗа Сергею Когогину, президент отметил сходство антикризисных мер, которые были в 2008 году и сегодня. Полное видео опубликовал RT.


При этом Путин отметил, что сейчас сложнее: 12 лет назад был мировой финансовый кризис, а пандемия коронавируса существенно ограничила деловую активность внутри России по целому ряду направлений.

По данным РБК, из-за COVID-19 средний еженедельный оборот предприятий малого и среднего бизнеса упал на 21%. В первую неделю самоизоляции с 30 марта по 5 апреля падение было 28%. При этом наиболее заметное снижение активности было зафиксировано в Москве и Московской области.

Александр ИЛЬИН

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