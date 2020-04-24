Заводы встали: американцы остались без мяса
На сегодняшний день в Соединенных Штатах остановлена работа 13 заводов по производству свинины и говядины. Страна очутилась на пороге нехватки мяса. Об этом пишет Bloomberg.
По данным издания, сейчас не работают около
четверти предприятий по производству свинины и десять процентов по
производству говядины. Буквально накануне, 24 апреля, корпорация Tyson Foods Inc. сообщила, что закрывает свой завод по производству говядины в штате
Вашингтон. Причем сразу после того, как компания остановила два ключевых предприятия по выпуску продуктов из свинины.
Отмечается, что количество таких случаев увеличивается, в том числе в Канаде, где отраслевые группы предупреждают о вероятном сокращении некоторых поставок в США.
Крупнейший в мире производитель мяса JBS SA прогнозирует дефицит мясных продуктов. Из-за сбоев оптовая цена говядины достигла рекордного уровня, цена на бекон взлетела на 137 процентов.
Эпидемия зацепила и инспекторов Министерства сельского хозяйства страны, которые проверяют заводы. Сообщается о 100 зараженных коронавирусом специалистов, по меньшей мере, один из них скончался.
Инфекции среди инспекторов усиливают опасения, что остановка производств будет продолжаться с учетом того, что больные сотрудники ведомства могут переносить COVID-19 на заводы, где еще нет вспышек.
Из-за сбоев в поставках стремительно растут цены на мясо. Оптовая продажа говядины в Штатах достигла рекордного уровня. В течение пяти дней к нынешней среде стоимость бекона взлетела на 137%.
Все настолько ужасно, пишет издание, что в Айове, крупнейшем штате по производству свинины, власти задействовали Национальную гвардию, чтобы помочь защитить запасы.
"Люди не понимают, что в ближайшие месяцы поставка мяса и продовольствия в магазины станет очень большой проблемой", – сказал гендиректор компании Jersey Mike’s Franchise Systems Inc Пите Канкро.
Кроме того, с закрытием скотобоен фермеры не имеют возможности продавать своих животных, что заставляет животноводов избавляться от них. Так, по словам председателя Канадского совета по свинине Рика Бергманна, что приостановка или снижение производственных мощностей побудили некоторых фермеров, выращивающих свиней, на востоке Канады подвергнуть животных эвтаназии животных, которые должны были пойти на убой. По данным отраслевой ассоциации, в Миннесоте фермерам, возможно, придется убить 200 тыс свиней в ближайшие несколько недель.
А в это время, полки американских магазинов пустеют, указывает агентство.
Молочные фермеры выливают молоко, которое не может быть продано переработчикам, а некоторые фрукты и овощи гниют на полях из-за нехватки рабочей силы или сбоев в распределении.
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