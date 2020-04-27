Пугающие и зачастую противоречащие друг другу сводки с "фронтов" борьбы с эпидемией коронавируса отодвинули на задний план экономические новости

Многие из зависших в самоизоляции или ушедших на удаленку россиян все еще надеются, что по окончании их "домашнего ареста" жизнь вернется в прежнее русло и к концу года о "безумной весне 2020-го" не останется даже воспоминаний. Между тем вероятность подобного счастливого исхода тает буквально на глазах. Вместо этого суровая реальность указывает на то, что нынешние перипетии – это лишь начало ожидающего нас будущего. И далеко не факт, что оно окажется светлым.

Первые ласточки кризиса

Эпидемия коронавируса – это лишь спусковой механизм системного социально-экономического кризиса, надвигающегося на весь мир и способного изменить его до неузнаваемости. Наложение столь мощных факторов, как "постановка на паузу" всей мировой экономики из-за пандемии, и невиданный обвал цен на углеводороды указывает на то, что миру не избежать новой Великой депрессии, равной которой он еще не переживал.

Учитывая, что Россия одновременно оказалась одной из главных жертв обвала энергетических рынков, и страной по полной хлебнувшей бед, связанных с эпидемией коронавируса, легкого выхода из мирового кризиса ей определенно не грозит.

"Кризис в России – это часть глобального кризиса, в который сейчас погружается вся мировая экономика, но со своими особенностями, поскольку РФ является сырьевым поставщиком, – пояснил "Утро.ру" руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. – Для всего мира этот кризис означает падение доходов, рост безработицы, снижение спроса на товары и сырье, сильное падение потребления".

В России, по словам эксперта, последствия мирового кризиса будут тяжелее и дольше, поскольку спрос на сырье (основной источник пополнения бюджета РФ) будет восстанавливаться очень долго.

"Сейчас мы являемся свидетелями того, как закладываются механизмы будущего кризиса, и он будет сложносоставным: ипотечный, финансовый, экономический, – говорит создатель клуба венчурных инвесторов ITLEADERS и консалтинговой компании KLOPENKO GROUP Егор Клопенко.

– А еще уже на пороге кризис в нефтяной сфере, и это очень существенно для нашей страны. Подушка безопасности, как у нас называют ФНБ, сдуется довольно быстро. При нынешних ценах на нефть ее может не стать в течение двух лет. Что будет дальше – большой вопрос".

Что касается продолжительности кризиса в мире и в России, то она, по мнению многих экспертов, будет зависеть от того, как быстро решится проблема коронавируса.

"Без создания эффективной вакцины это вряд ли удастся, так как даже частичное снятие противовирусных ограничений приведет к новой глобальной вспышке заболевания, – пояснил "Утро.ру" эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин. – Соответственно, и продолжительность восстановления финансово-экономических показателей России и уровня жизни граждан будет зависеть от продолжительности и тяжести кризиса".

Масштабы разрушений

В части последствий нового кризиса и хода его течения эксперты расходятся во мнениях довольно существенно. По мнению Артема Деева, он будет проходить в несколько этапов.

"Первый этап – это постепенное сползание экономики в рецессию, падение спроса на сырье и товары, в результате чего бюджет получает большой дефицит, а доходы населения сокращаются, – говорит эксперт. – Этот этап погружения в кризис происходит сейчас, усиленный практической остановкой экономики. Далее (в летний период) последует финансовый кризис, вследствие массовых неплатежей населения и бизнеса. Третий этап (предположительно, осенью) – это экономический кризис, дефолт государства в части социальных обязательств.

На выплаты пенсий, социальных пособий и т.п. денег просто не будет. За этим последуют социальные волнения и переформатирование государственной системы. Длительное восстановление возможно в случае, если удастся сохранить большую часть экономики. По продолжительности этот кризис будет гораздо длительнее всех предыдущих, минимум 5 – 10 лет".

Дмитрий Бабин не столь пессимистичен в своих оценках. По его мнению, новый кризис будет похож на тот, что Россия пережила в 2014 – 2015 гг., но с той лишь разницей, что его продолжительность и глубина могут оказаться больше.

Какие же основные потери понесет страна и ее население в ходе нового кризиса при любом сценарии его развития?

Что будет с рублем?

Этот вопрос интересует россиян всегда, когда они начинают замечать, что в экономике страны что-то пошло не так.

Курс национальной валюты определяется двумя факторами – ценой на нефть и активностью Центробанка по его поддержанию. Последний всецело зависит от объема имеющихся у него валютных резервов и ситуации с наполнением бюджета. В случае опасности возникновения большого бюджетного дефицита ЦБ может, не задумываясь, пожертвовать курсом национальной валюты.

По мнению Артема Деева, Центробанк не сможет поддерживать курс вечно, и где-то через полгода, в случае сохранения нефтяных цен на минимальных уровнях, мы вполне можем увидеть доллар по 90 рублей.

С учетом предполагаемых цен на нефть прогноз курса может выглядеть следующим образом: при цене барреля в 15 – 25 долларов в рамках полугода курс доллара к рублю может подняться до 85 – 90, при 30 долларах за баррель курс может находиться на отметках 72 – 75 рублей. Стоимость евро будет изменяться в соответствующих пропорциях.

Безработица и зарплаты

В России, как и во всех остальных странах, кризис первым делом бьет по самому главному для миллионов людей – способности работать и содержать свои семьи. И в этом случае на первое место выходит один из двух основных факторов, определяющих нынешний кризис, – тотальный карантин. Чем дольше он будет продолжаться, тем большее количество людей будет лишено средств к существованию. Многие из них лишатся работы надолго, а кое-кто и навсегда. По мнению Артема Деева, рост безработицы может составить 15 – 20%.

"По прогнозам, в период этого кризиса в России с 2,5 миллионов до 8 миллионов увеличится число безработных. Возможно, что и до конца года",

– заявил некоторое время назад председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. Спорить с ним в части количества тех, кто лишится работы, нет смысла, чего не скажешь об излишне оптимистических сроках вспышки безработицы. Судя по последним действиям властей в части поддержки бизнеса, говорить о скором "перезапуске" экономики преждевременно. Рискнем предположить, что люди потеряют работу надолго, возможно, даже, на несколько лет, как это было во времена Великой депрессии в США.

Что касается размеров оплаты труда, то они, без всякого сомнения, снизятся. Отсутствие прежнего спроса на продукцию и услуги заставит работодателей резко снизить расходы на содержание персонала. Это означает, что снизится и общий уровень зарплат по стране. Причем на продолжительное время.

Финансы и личные сбережения: ипотека, вклады, кредиты

Одним из главных вопросов, задаваемых россиянами, является судьба их личных сбережений. Многие из них, в условиях развивающегося кризиса, опасаются за свои вклады в российских банках. Судя по комментариям некоторых аналитиков, при определенных условиях такие опасения не беспочвенны.

Для наполнения бюджета средства граждан, хранящиеся в банках, в такой ситуации представляются источником "внутренних заимствований", – говорит Артем Деев.



В переводе на русский это означает, что вклады населения в банках могут быть заморожены или трансформированы в облигации ради поддержки экономики и государства.

На днях несколько высокопоставленных чиновников и банкиров, включая главу Сбербанка Германа Грефа, заявили, что вкладчикам банков не стоит опасаться за свои вклады. Но, как это часто бывает в России, после подобных заявлений обеспокоенность населения относительно судьбы своих вкладов возрастает в разы.

Что касается кредитов, то на каком-то этапе государство может предоставить населению определенные льготы в их получении. С этой целью Центробанком уже была снижена ключевая ставка, а также приняты решения о льготных ипотечных программах.

С другой стороны, все эти меры скорее стоит рассматривать, как поддержку банков, а не населения. Облегченные условия получения кредитов позволят повысить спрос на банковские услуги, но это никак не гарантирует заемщикам постоянного дохода для обслуживания полученных кредитов, не важно, на каких условиях.

Товары и услуги

Разворачивающийся кризис приведет к самому серьезному изменению характера потребления россиянами товаров и услуг, что неизбежно отразится и на их предложении.

Длительный карантин и рост безработицы приведет и уже привел к снижению количества и сокращению ассортимента потребления. Россияне перешли в режим экономии средств, что привело к катастрофическому падению спроса в целом ряде сегментов, как то: товары для спорта, досуга, отдыха и путешествий. Все то же относится и к соответствующим услугам.

Очевидно, что кризис приведет к сужению и упрощению ассортимента приобретаемой продукции. Покупать будут только наиболее необходимые вещи и товары более длительного срока пользования. Все это ведет к застою в части их производства и продажи.

Неизбежным следствием кризиса станет и уход с рынка многочисленных мелких частных магазинчиков, ресторанов, парикмахерских и прочих бизнесов. Со временем все они будут заменены сетевыми структурами, так как только крупные сетевые игроки смогут пройти через нынешние передряги.

Следствием этого станет сужение ассортимента предлагаемых товаров и услуг при неизбежном росте цен на них.