Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Минтруд разъяснил порядок оплаты нерабочих дней в мае

Работники должны получить средства в обычном размере

Сотрудники Минтруда рассказали, что 6,7 и 8 мая, которые президент России Владимир Путин объявил нерабочими из-за эпидемии коронавируса, оплачиваются в обычном режиме.

Деньги россияне получат по тому же принципу, что и в апреле, который также был нерабочим. Таким образом, пояснили эксперты, зарплата не меняется в размерах и выплачивается, как обычно, пишет РИА "Новости". 

Жители страны находятся в режиме самоизоляции с 28 марта. Владимир Путин дважды продлевал срок окончания карантина из-за плохой эпидемиологической ситуации в России. Пока россияне не будут работать до 11 мая. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Важные новости о коронавирусе в России на 4 мая

Эксперты ждут пика эпидемии через неделю-две, названо условие формирования стойкого иммунитета к инфекции - главные новости о COVID-19 на утро понедельника в материале "Утро.ру"

Доллар за 120 рублей: эксперты о курсе валюты после майских праздников

При негативном сценарии для российской экономики цены на доллар и евро могут сильно измениться, считают специалисты

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей