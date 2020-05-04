Работники должны получить средства в обычном размере

Сотрудники Минтруда рассказали, что 6,7 и 8 мая, которые президент России Владимир Путин объявил нерабочими из-за эпидемии коронавируса, оплачиваются в обычном режиме.

Деньги россияне получат по тому же принципу, что и в апреле, который также был нерабочим. Таким образом, пояснили эксперты, зарплата не меняется в размерах и выплачивается, как обычно, пишет РИА "Новости".

Жители страны находятся в режиме самоизоляции с 28 марта. Владимир Путин дважды продлевал срок окончания карантина из-за плохой эпидемиологической ситуации в России. Пока россияне не будут работать до 11 мая.