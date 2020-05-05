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Суд Германии обвалил евро

Суд Германии обвалил курс евро
Фото: Zamir Usmanov/ Global Look Press/ www>globallookpress.com
Бундесбанку запретили участвовать в операциях ЕЦБ

Конституционный суд ФРГ вынес сегодня вердикт в двухлетнем споре по поводу мер стимулирования, одобренных Европейским центральным банком и касающихся программы выкупа активов. В результате евро во вторник дешевеет, сообщает портал "Финмаркет".

Суд считает, что ЕЦБ превысил свои полномочия, запустив в 2015 г. программу выкупа активов (QE), и предписал немецкому правительству "принять активные шаги" для противодействия ее реализации в текущей форме. Конкретно Бундесбанк должен остановить покупки гособлигаций по указанной программе в течение следующих трех месяцев, если ЕЦБ не сможет обосновать их необходимость.

При этом подчеркивается, что сегодняшний вердикт не касается каких-либо мер финансовой помощи, оказываемой Евросоюзом или Европейским центробанком в контексте нынешнего кризиса с эпидемией коронавируса, говорится в релизе суда.

Однако такое решение ставит под вопрос полномочия самого ЕЦБ в плане поддержки экономики Старого Света. Это может привести к тому, что центробанк будет ограничен в покупках активов, что сейчас является ключевым инструментом в борьбе против пандемии, пишет Dow Jones.

Сегодня курс евро к доллару опускался до $1,0844 с уровня предыдущего закрытия в $1,0906 за евро.

Весьма емко нынешний вердик КС Германии оценил главный экономист портала ING Карстен Бржески, назвав его "большим взрывом".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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