Некоторые государства могут нарушить условия соглашения

Москва предположила наличие препятствий у ряда партнеров по сделке ОПЕК+ по ее исполнению. Россия, в свою очередь, готова выполнить сою обязательства. Об этом заявил сегодня замглавы Минэнерго Павел Сорокин.

По его словам, наша страна в кратчайший срок сможет выйти на полное выполнение условий соглашения, сообщает РИА "Новости". Он отметил, что нынешняя ситуация на топливном рынке дисциплинирует участников сделки. Очередной коллапс из-за попытки снизить добычу меньше, чем договорились, никому не нужен.

Между тем, заметил Сорокин, у некоторых государств присутствует значительное количество иностранных нефтяных компаний, которые в ряде случаев добывают свыше половины объемов топлива. Именно таким странам будет сложно выполнить условия договоренностей.

"Но мы рассчитываем на то, что все приложат максимум усилий, чтобы это выполнить", – уточнил чиновник.

Сорокин обещал регулярно предоставлять статистику по исполнению Россией сделки.

Также он считает, что на сегодняшний момент нет поводов для того, чтобы цена нефти ушла в ноль, т.к. уже с текущего месяца соглашение ОПЕК+ уберет с рынка дополнительно 10 млн баррелей сырья в сутки. При этом он не отрицает развития любых сценариев развития событий на фоне ситуации с спросом.

Россия по условиям соглашения должна сократить добычу нефти до 8,5 млн баррелей в мае – июне. Этот же объем согласилась снизить Саудовская Аравия.