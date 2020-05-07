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Рост цен на овощи объяснили

Продукты подорожали из-за нестабильного курса валют

Цены на овощи в апреле выросли из-за исчерпания запасов прошлого урожая, а также из-за увеличившейся стоимости импорта. Об этом сообщили в Минсельхозе России.

Так, в прошлом месяце стоимость картофеля взлетела на 16%, моркови – на 12%, а моркови – на 10%, пишет "Прайм". Кроме того, на рост цен повлиял и курс валют.

По мнению председателя правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрея Карпова, после окончания пандемии цены на импортные товары могут вырасти еще сильнее. В первую очередь это коснется автомобилей, передает "ФедералПресс".

Карина СИРАЗОВА

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