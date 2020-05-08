Американские аналитики обнаружили угрозу отечественному СПГ в Азии

Российский газопровод "Сила Сибири", идущий в Китай, угрожает поставкам сжиженного газа из США на азиатский континент. Об этом говорится в докладе исследовательской службы конгресса Соединенных Штатов, подготовленном для законодательного органа. В связи с этим аналитики обратились к президенту Дональду Трампу прекратить концентрировать свое внимание на противодействие реализации проекта "Северный поток – 2" в Европу.

Как пишет китайское издание Sina, Вашингтон должен сосредоточиться именно на "Силе Сибири".

В своем отчете о китайско-российском сотрудничестве в сфере энергетики американские аналитики отмечают, что конгрессу нужно рассмотреть вопрос о том, как новый сибирский газопровод скажется на внешней политике и экономической безопасности США.

Проект "Сила Сибири" должен быть завершен в 2025 году. Согласно договору, по трубе в Китай пойдет около 38 млрд куб российского газа ежегодно в течение 30 лет. Таким образом, Россия займет примерно 10-15% рынка КНР, а Поднебесная станет вторым после Германии крупным импортером гоубого топлива из РФ. Именно эти поставки могут нанести экспорту американского СПГ наибольший ущерб, полагают эксперты.

В отчете подчеркивается, что ни Европа, ни Штаты не в состоянии помешать России осуществлять свою экономическую политику, в том числе с Китаем, с которым у нашей страны есть не только общая граница. В качестве буферной зоны в регионе есть еще дружественная обоим государствам Монголия. Поэтому штатовский сжиженный газ может перестать быть серьезным мотивирующим фактором в торговом споре Вашингтона с Пекином.

"Появление Китая сделало Россию более независимой в энергетических переговорах с Европой и всем Западом. Теперь, если цена не устроит РФ, она продаст газ Китаю", – говорится в статье.

Труба "СБ" позволит России в спорах с ЕС перенести поставки в Поднебесную. Кроме того, есть еще потребители во Вьетнаме и Японии. Они являются сейчас огромным рынком для СПГ из Катара и Австралии.

Здесь нужно понимать – США контролирует поставки сжиженного газа в Восточную Азию по таким маршрутам, как Персидский залив, Суэцкий канал, Гибралтар и Малайский пролив, которые заполнены американскими военными базами. А на поставки российского газа по трубе "Сила Сибири" у Вашингтона нет влияния.

Дополним, сегодня стало известно, что в КНР полным ходом идет строительство китайской части сибирского проекта. Напомним, по территории России "СБ" составляет 3 тыс. км, по Китаю – 5,1 тыс. км. В настоящий момент уже построен северный отрезок газопровода Хэйхэ – Чанлин, сообщает агентство SeaNews.

Издание представило видео возведение среднего участка Чанлин – Чунцин, который планируется запустить в нынешнем году. А южный отрезок Чунцин – Шанхай должны построить в 2023 году.

