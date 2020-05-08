Америке предложили переключиться с "Северного потока - 2" на другой газопровод
Российский газопровод "Сила Сибири", идущий в Китай, угрожает поставкам сжиженного газа из США на азиатский континент. Об этом говорится в докладе исследовательской службы конгресса Соединенных Штатов, подготовленном для законодательного органа. В связи с этим аналитики обратились к президенту Дональду Трампу прекратить концентрировать свое внимание на противодействие реализации проекта "Северный поток – 2" в Европу.
Как пишет китайское издание Sina, Вашингтон должен сосредоточиться именно на "Силе Сибири".
В своем отчете о китайско-российском сотрудничестве в сфере энергетики американские аналитики отмечают, что конгрессу нужно рассмотреть вопрос о том, как новый сибирский газопровод скажется на внешней политике и экономической безопасности США.
Проект "Сила Сибири" должен быть завершен в 2025 году. Согласно договору, по трубе в Китай пойдет около 38 млрд куб российского газа ежегодно в течение 30 лет. Таким образом, Россия займет примерно 10-15% рынка КНР, а Поднебесная станет вторым после Германии крупным импортером гоубого топлива из РФ. Именно эти поставки могут нанести экспорту американского СПГ наибольший ущерб, полагают эксперты.
В отчете подчеркивается, что ни Европа, ни Штаты не в состоянии помешать России осуществлять свою экономическую политику, в том числе с Китаем, с которым у нашей страны есть не только общая граница. В качестве буферной зоны в регионе есть еще дружественная обоим государствам Монголия. Поэтому штатовский сжиженный газ может перестать быть серьезным мотивирующим фактором в торговом споре Вашингтона с Пекином.
"Появление Китая сделало Россию более независимой в энергетических переговорах с Европой и всем Западом. Теперь, если цена не устроит РФ, она продаст газ Китаю", – говорится в статье.
Труба "СБ" позволит России в спорах с ЕС перенести поставки в Поднебесную. Кроме того, есть еще потребители во Вьетнаме и Японии. Они являются сейчас огромным рынком для СПГ из Катара и Австралии.
Здесь нужно понимать – США контролирует поставки сжиженного газа в Восточную Азию по таким маршрутам, как Персидский залив, Суэцкий канал, Гибралтар и Малайский пролив, которые заполнены американскими военными базами. А на поставки российского газа по трубе "Сила Сибири" у Вашингтона нет влияния.
Дополним, сегодня стало известно, что в КНР полным ходом идет строительство китайской части сибирского проекта. Напомним, по территории России "СБ" составляет 3 тыс. км, по Китаю – 5,1 тыс. км. В настоящий момент уже построен северный отрезок газопровода Хэйхэ – Чанлин, сообщает агентство SeaNews.
Издание представило видео возведение
среднего участка Чанлин – Чунцин, который планируется запустить в нынешнем
году. А южный отрезок Чунцин – Шанхай должны построить в 2023 году.
Анекдоты для взрослых: горячая подборка
Свежие приколы отвлекут от тяжелых мыслей
Раскрыт возможный сценарий пика COVID-19: новости о коронавирусе в России на 8 мая
Наша страна может избежать выраженного всплеска заболеваемости новой инфекцией
Новости партнеров
Фоторепортаж
Коронавирус в мире
- Астролог из "Давай поженимся" рассказала о влиянии затмений на Россию в 2020 году
- Некуда девать: танкеры с нефтью отправили в кругосветку
- Между Россией и Белоруссией разгорелся скандал из-за данных о COVID-19
- Вслед за Китаем еще одна страна заявила о победе над коронавирусом
Здоровье
- Названа самая эффективная диета
- Комплекс упражнений укрепит организм после 40 лет
- Похудевшая на 33 килограмма женщина раскрыла секрет стройности
Выбор читателей
- Опасные симптомы: как отличить коронавирус от гриппа и простуды
- Путин вернул россиянам прежний пенсионный возраст
- Смешно до слез : лучшие анекдоты апреля
- Если курс доллара и евро рухнет: стоит ли бежать в обменник при дорожающем рубле
- Какие продукты защитят иммунитет от коронавируса
- "Уже не взлетит": эксперты о будущем российского рубля
- "Жива-здорова": подруга Джигарханяна сдала Заворотнюк
- Индексация пенсий: что еще получат россияне в 2020 году
- Коронавирус в России: главное
- Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
- Разгаданы хитрые маневры трубоукладчика для "Северного потока - 2"
- У Малахова появился коронавирус
- Штрафы-2020: за что могут наказать в карантин
- Су-57 ударят по турецким F-16 издалека
- Собчак решила "воскресить" Началову
- По стакану каждый день: назван полезный после 50 лет напиток
- Тестостерон поднимут три продукта
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- Назван курс доллара на лето 2020 года
- Стоп, коронавирус: как сделать антисептик в домашних условиях
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик