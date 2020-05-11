Россия ожидает от Турции снятия ограничений, введенных в апреле

Москва предупредила Анкару, что введет зеркальные меры для турецких автоперевозчиков, если власти Республики не снимут ограничения в отношении российских операторов. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса в понедельник, 11 мая.

Данную тему по телефону обсудили министры транспорта двух стран Евгений Дитрих и Адиль Караисмаилоглу. Они говорили о снятии ограничений для наших автоперевозчиков при въезде на территорию Турции. Представитель Анкары заявил, что в ближайшее время власти Республики планируют снять все введенные ранее ограничения.

Между тем, Дитрих сказал своему коллеге, что если турки не выполнят обещание, то Москва 11 мая с 23:00 введет аналогичные меры.

Напомним, в конце апреля власти Турции ограничили въезд в страну иностранным автобомильным грузоперевозчикам. Их обязали покинуть государство в течении 72 часов. По информации Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП), это слишком малый срок, чтобы исполнить предписание, пишет "Парламентская газета".