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Росавиация подготовила правила для полетов после снятия карантина

Выход из ограничений будет проходить в три этапа

Пассажиры в российских самолетах после снятия коронавирусного карантина должны размещаться с соблюдением дистанции, весь полет носить маски и перчатки. Такие методические указания подготовили в Росавиации.

Ведомство предлагает выходить из ограничений в три этапа.

Так, на первых двух на борт будут допускаться пассажиры только в защитных масках и перчатках, которые нельзя будет снимать весь полет. На рейсах более 3-х часов их нужно менять, пишет РИА "Новости".

Кроме того, рассаживать пассажиров необходимо следующим образом: при расстановке кресел по три в ряд должно пустовать среднее кресло, при расстановке кресел по два в ряд – в шахматном порядке.

Также у людей при посадке будет измеряться температура, в ходе полетов ходить по салону запрещено, за исключением посещения туалета, бортпроводника можно позвать в экстренном случае.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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