Курс рубля
- Эксперты объяснили, почему не стоит ждать укрепления рубля
- Доллар по 90: рублю предсказали снижение
- Риски для рубля усилятся к концу мая
В Госдуму поступили изменения в налоговый кодекс, подготовленные правительством страны. Об этом сегодня сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Поправки касаются реализации мер поддержки бизнеса и социально ориентированных некоммерческих организаций. Как уточнил глава кабмина, цель изменений – "снижение налоговых издержек для бизнеса и НКО".
Премьер отметил, что организации и ИП, которые безвозмездно передают медучреждениям или социально ориентированным НКО имущество для диагностики и лечения коронавируса, смогут записывать затраченные на них средства в статью расходов. Таким образом, будет уменьшена база для исчисления налога на прибыль.
"Мы также
освободим от налога на доходы физлиц стимулирующие выплаты за особые
условия труда и дополнительную нагрузку, которая установлена для
социальных работников", – цитирует РИА "Новости" премьера.
От уплаты налогов и страховых взносов за второй квартал текущего года освободят ИП, МСП в наиболее пострадавших от эпидемиологического карантина отраслях экономики, а также СОНКО, пишет издание "ФедералПресс".
О том, что в парламент страны поступили поправки из кабмина в Налоговый кодекс РФ стало известно накануне со слов председателя Госдумы Вячеслава Володина. Он сказал, что сделано это во исполнение поручений президента России Владимира Путина.
Страна прошла пик заражений, по мнению эксперта, все россияне переболеют этой инфекцией, в Туле разгорелся скандал - важные новости о COVID-19 на среду в материале "Утро.ру"