Поправки коснутся индивидуальных предпринимателей и НКО

В Госдуму поступили изменения в налоговый кодекс, подготовленные правительством страны. Об этом сегодня сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Поправки касаются реализации мер поддержки бизнеса и социально ориентированных некоммерческих организаций. Как уточнил глава кабмина, цель изменений – "снижение налоговых издержек для бизнеса и НКО".

Премьер отметил, что организации и ИП, которые безвозмездно передают медучреждениям или социально ориентированным НКО имущество для диагностики и лечения коронавируса, смогут записывать затраченные на них средства в статью расходов. Таким образом, будет уменьшена база для исчисления налога на прибыль.

"Мы также освободим от налога на доходы физлиц стимулирующие выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку, которая установлена для социальных работников", – цитирует РИА "Новости" премьера.



От уплаты налогов и страховых взносов за второй квартал текущего года освободят ИП, МСП в наиболее пострадавших от эпидемиологического карантина отраслях экономики, а также СОНКО, пишет издание "ФедералПресс".

О том, что в парламент страны поступили поправки из кабмина в Налоговый кодекс РФ стало известно накануне со слов председателя Госдумы Вячеслава Володина. Он сказал, что сделано это во исполнение поручений президента России Владимира Путина.