Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Россия погрязгла в проблемах с нефтью надолго

Россия погрязгла в проблемах с нефтью надолго
Фото: Андронов Алексей/ТАСС
Отечественные скважины невозможно перезапустить в ускоренном темпе, когда рынок стабилизируется

Быстро восстановить добычу нефти в России, вероятно, невозможно, и эта проблема затянется на много лет. Такой прогноз дали аналитики, опрошенные Reuters.

Между тем, в Министерстве энергетики РФ обещают, что глобальные сокращения, которые осуществляются в рамках квот соглашения ОПЕК+, не приведут к серьезным последствиям. В ведомстве полагают, что выйти на докризисный уровень российские нефтяники смогут за месяц или даже несколько недель, т.е. в 100 млн баррелей в день.

Однако экс-главный геолог Госкомиссии России по запасам полезных ископаемых Роман Судо назвал такие обещания утопией. Он напомнил, что добыча черного золота представляет собой сложный технологический процесс, который не допускает резких отключений и включений.

Судо пояснил, что большой проблемой станет ожидание инвестиций для перезапуска добычи на отдельных скважинах, что может привести ее использование к нерентабельности.

Об этом же предупредил налитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. Он отметил, что интенсивное бурение, ускоряющее процесс, может снизить коэффициент извлечения сырья из месторождения и также обойдется дорого. Поэтому наращивание добычи может быть растянуто на продолжительный период.

По мнению старшего аналитика центра экономического прогнозирования Газпромбанка Кирилла Кононова, восстановление уровня добычи затянется на три-четыре года. Так, на нефтяных промыслах в Ханты-Мансийском автономном округе промышленники прогнозируют, что смогут достичь показателей выкачки сырья начала 2020 года лишь в течение двух лет, говорится в сообщении, согласно переводу "Ленты.ру".

Россия должна сократить по сделке ОПЕК+ около 19% от февральских уровней. Добывать наши нефтяники могут не более 8,5 млн баррелей в течение двух месяцев. По данным международных наблюдателей, свои обязательства РФ выполняет.

Соглашение рассчитано на срок до весны 2022 г., но предусматривает постепенное повышение объемов добычи со второго полугодия текущего года. В сделке ОПЕК+ участвуют 23 страны.

Организация намерена провести оплайн-встречу 10 июня, чтобы оценить выполнение условий соглашения. Между тем, уже сегодня генсек группы Мохаммед Баркиндо заявил, что "нефтяные рынки положительно отреагировали на историческое соглашение, а также на его энергичную реализацию странами-участницами", пишет Reuters.

Кроме того, источники ОПЕК не исключают дальнейшей поддержки рынка.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Последние новости о коронавирусе в России на 20 мая

Страна прошла пик заражений, по мнению эксперта, все россияне переболеют этой инфекцией, в Туле разгорелся скандал - важные новости о COVID-19 на среду в материале "Утро.ру"

СМИ: Парад Победы и голосование по Конституции пройдут в один день

Знаменательной датой может стать 24 июня

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей