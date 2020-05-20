Отечественные скважины невозможно перезапустить в ускоренном темпе, когда рынок стабилизируется

Быстро восстановить добычу нефти в России, вероятно, невозможно, и эта проблема затянется на много лет. Такой прогноз дали аналитики, опрошенные Reuters.

Между тем, в Министерстве энергетики РФ обещают, что глобальные сокращения, которые осуществляются в рамках квот соглашения ОПЕК+, не приведут к серьезным последствиям. В ведомстве полагают, что выйти на докризисный уровень российские нефтяники смогут за месяц или даже несколько недель, т.е. в 100 млн баррелей в день.



Однако экс-главный геолог Госкомиссии России по запасам полезных ископаемых Роман Судо назвал такие обещания утопией. Он напомнил, что добыча черного золота представляет собой сложный технологический процесс, который не допускает резких отключений и включений.

Судо пояснил, что большой проблемой станет ожидание инвестиций для перезапуска добычи на отдельных скважинах, что может привести ее использование к нерентабельности.

Об этом же предупредил налитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. Он отметил, что интенсивное бурение, ускоряющее процесс, может снизить коэффициент извлечения сырья из месторождения и также обойдется дорого. Поэтому наращивание добычи может быть растянуто на продолжительный период.

По мнению старшего аналитика центра экономического прогнозирования Газпромбанка Кирилла Кононова, восстановление уровня добычи затянется на три-четыре года. Так, на нефтяных промыслах в Ханты-Мансийском автономном округе промышленники прогнозируют, что смогут достичь показателей выкачки сырья начала 2020 года лишь в течение двух лет, говорится в сообщении, согласно переводу "Ленты.ру".

Россия должна сократить по сделке ОПЕК+ около 19% от февральских уровней. Добывать наши нефтяники могут не более 8,5 млн баррелей в течение двух месяцев. По данным международных наблюдателей, свои обязательства РФ выполняет.

Соглашение рассчитано на срок до весны 2022 г., но предусматривает постепенное повышение объемов добычи со второго полугодия текущего года. В сделке ОПЕК+ участвуют 23 страны.

Организация намерена провести оплайн-встречу 10 июня, чтобы оценить выполнение условий соглашения. Между тем, уже сегодня генсек группы Мохаммед Баркиндо заявил, что "нефтяные рынки положительно отреагировали на историческое соглашение, а также на его энергичную реализацию странами-участницами", пишет Reuters.

Кроме того, источники ОПЕК не исключают дальнейшей поддержки рынка.

