Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Китай закупается дешевой нефтью

Китай закупается дешевой нефтью
Фото: Wang Yunlong/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Потребления сырья в Поднебесной в этом году будет расти

Китай на фоне топливного кризиса решил в этом году запастись дешевой нефтью, увеличив его закупки. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на прогноз Института исследований в области экономики и технологий при китайской нефтяной компании China National Petroleum Corporation.

Ожидается, что импорт сырой нефти в КНР увеличится примерно на 2% в 2020 г. в период нынешних более низких цен, в то время как потребление сырья будет расти на 1-2 процента.

Между тем, спрос на нефтепродукты отечественных нефтеперерабатывающих заводов между упадет на 5%, что является первым сокращением с 2000 года. Причиной стала пандемия коронавируса, которая остановила промышленные предприятия и заморозила все транспортные передвижения.

По оценкам экспертов, потребление природного газа в Китае в нынешнем году вырастет на 3% – до 313,5 млрд куб. Это самый медленный ежегодный рост за последние 20 лет. Причиной также является эпидемия COVID-19, из-за которой сокращается потребление газа заводами и другими потребителями.

Ранее сообщалось, что спрос на нефть в Китае практически вернулся к докризисным показателям. В настоящее время потребление сырья составляет 13 млн баррелей в сутки, что всего лишь на 400 тыс баррелей меньше, чем в мае прошлого года, пишет РИА "Новости".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Пилот сделал все возможное: названа причина крушения суперджета в Шереметьеве

Экс-замминистра гражданской авиации СССР требует провести новое расследование

Озвучена актуальная статистика по коронавирусу в России на 21 мая

За сутки COVID-19 нашли у 8849 человек

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей