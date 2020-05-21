Потребления сырья в Поднебесной в этом году будет расти

Китай на фоне топливного кризиса решил в этом году запастись дешевой нефтью, увеличив его закупки. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на прогноз Института исследований в области экономики и технологий при китайской нефтяной компании China National Petroleum Corporation.

Ожидается, что импорт сырой нефти в КНР увеличится примерно на 2% в 2020 г. в период нынешних более низких цен, в то время как потребление сырья будет расти на 1-2 процента.

Между тем, спрос на нефтепродукты отечественных нефтеперерабатывающих заводов между упадет на 5%, что является первым сокращением с 2000 года. Причиной стала пандемия коронавируса, которая остановила промышленные предприятия и заморозила все транспортные передвижения.

По оценкам экспертов, потребление природного газа в Китае в нынешнем году вырастет на 3% – до 313,5 млрд куб. Это самый медленный ежегодный рост за последние 20 лет. Причиной также является эпидемия COVID-19, из-за которой сокращается потребление газа заводами и другими потребителями.

Ранее сообщалось, что спрос на нефть в Китае практически вернулся к докризисным показателям. В настоящее время потребление сырья составляет 13 млн баррелей в сутки, что всего лишь на 400 тыс баррелей меньше, чем в мае прошлого года, пишет РИА "Новости".