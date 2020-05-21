Представители отрасли направили письмо с просьбой о помощи Михаилу Мишустину

В России из-за экономического кризиса может закрыться порядка 90 процентов автошкол. В настоящий момент очень сильно сократился приток учащихся. И всему виной коронавирус.

Представители отрасли уже направили обращение с просьбой о помощи премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. Как сообщил глава профильной ассоциации Санкт-Петербурга и Ленинградской области Александр Сальников, сейчас автошколы считаются платными образовательными услугами. Он попросил министра дать учреждениям статус организаций сферы услуг. Тогда они смогут начать функционировать уже во время первого этапа снятий карантинных ограничений, пишет "Коммерсантъ".

Кроме того, представители ассоциации попросили правительство покрыть расходы на аренду помещений и земли. В Минэкономики заверили, что организации смогут рассчитывать на помощь от государства, уточняет "Федерал Пресс".