Ситуация в стране не улучшится до того момента, пока не появится вакцина от коронавируса

Эксперты предсказали четыре сценария дальнейшего развития ситуации с коронавирусом в России. Скорее всего, страну ждет вариант "тяни – толкай", который означает новые волны заболеваемости и, соответственно, очередные ограничительные меры. Такой неутешительный прогноз сделали специалисты московского офиса международной консалтинговой компании Boston Consulting Group.

Череда карантинов может ждать россиян до конца 2021 г., ведь, ожидается, что вакцина появится не раньше конца 2020 года. При этом ВВП страны упадет на 7 – 10%. Этот сценарий грозит банкротством малому и среднему бизнесу, ведь правительству придется закрывать и открывать экономику не один раз.

Однако есть и другие сценарии. Так, в России может произойти вариант "отскок", когда на первой волне все закончится, вирус будет побежден, а ВВП снизится на 4 – 6%. Третья ситуация называется "критический спад". В этом случае ВВП рухнет на 10 – 15%, кризис затянется, а промышленность встанет. Последний, четвертый, вариант – "вторые 90-е" гласит, что будет многолетняя мировая рецессия в экономике. Однако, как пишет РБК, эксперты считают, что этот сценарий маловероятен, так как для него нет причин.

Возможо, Россию все же ждет первый сценарий, тем более, как напоминает "ФедералПресс", эксперты уже не раз предсказывали вторую волну эпидемии.