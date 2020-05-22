Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

России грозит череда карантинов до конца 2021 года

России грозит череда карантинов до конца 2021 года
Фото:EPA
Ситуация в стране не улучшится до того момента, пока не появится вакцина от коронавируса

Эксперты предсказали четыре сценария дальнейшего развития ситуации с коронавирусом в России. Скорее всего, страну ждет вариант "тяни – толкай", который означает новые волны заболеваемости и, соответственно, очередные ограничительные меры. Такой неутешительный прогноз сделали специалисты московского офиса международной консалтинговой компании Boston Consulting Group.

Череда карантинов может ждать россиян до конца 2021 г., ведь, ожидается, что вакцина появится не раньше конца 2020 года. При этом ВВП страны упадет на 7 – 10%. Этот сценарий грозит банкротством малому и среднему бизнесу, ведь правительству придется закрывать и открывать экономику не один раз. 

Однако есть и другие сценарии. Так, в России может произойти вариант "отскок", когда на первой волне все закончится, вирус будет побежден, а ВВП снизится на 4 – 6%. Третья ситуация называется "критический спад". В этом случае ВВП рухнет на 10 – 15%, кризис затянется, а промышленность встанет. Последний, четвертый, вариант – "вторые 90-е" гласит, что будет многолетняя мировая рецессия в экономике. Однако, как пишет РБК, эксперты считают, что этот сценарий маловероятен, так как для него нет причин. 

Возможо, Россию все же ждет первый сценарий, тем более, как напоминает "ФедералПресс", эксперты уже не раз предсказывали вторую волну эпидемии.

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Первый этап смягчения карантинного режима стартует в Москве

С понедельника заработают некоторые организации и каршеринг

Озвучена актуальная статистика по коронавирусу в России на 21 мая

За сутки COVID-19 нашли у 8849 человек

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей