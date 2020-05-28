Специалист не исключает спланированную пиар-акцию против энергетического гиганта

Ситуацию вокруг газопровода "Сила Сибири" прокомментировал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович. По мнению специалиста, скандал может быть медийной провокацией.

Митрахович отметил, что есть вероятность наличия серьезных просчетов со стороны "Газпрома", но их никак нельзя назвать катастрофическими. Даже если недоработки присутствуют, говорить о крахе всего проекта оснований нет.

Напомним, ранее в "Ленте" появилась публикация о якобы непоправимых просчетах при освоении Чаяндинского месторождения. Издание писало, что проблемы на газопроводе "Сила Сибири" могут стоить "Газпрому" многомиллиардных потерь и угрожают срывом контракта на поставку газа в Китай.

По мнению Митраховича, проблемы действительно могут быть, но СМИ раздувают их до необъятных размеров. Тем более у энергетического гиганта есть множество недоброжелателей, которые могли поспособствовать появлению подобных публикаций.

Доподлинно неизвестно, насколько серьезны просчеты на газопроводе. "Главный вопрос в том, сможет ли Газпром в перспективе разрулить эту ситуацию, или это конец света?", – отметил эксперт в интервью изданию "Взгляд".

При этом у Газпрома всегда есть возможность исправить ситуацию – финансы позволяют, а в крайнем случае можно взять кредит.

Даже если сроки по выводу "Силы Сибири" на полную мощность будут сорваны, договориться с Китаем о переносе сдачи объекта не такая уж сложная задача, уверен Митрахович.