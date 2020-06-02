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Россия поборется с Польшей в суде из-за низкой цены на газ

Россия поборется с Польшей в суде из-за низкой цены на газ
Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
"Газпром" не согласился с решением арбитража по стоимости голубого топлива, которое получает Варшава

В конце марта Польша выиграла суд по снижению контрактной цены на российский газ. Однако "Газпром" не оставил этот вопрос без ответа и подал апелляцию в Стокгольмский арбитраж. Об этом сообщила пресс-служба польской компании PGNiG.

Весной суд встал на сторону Варшавы и изменил формулу стоимости голубого топлива, чтобы она больше соответствовала рыночной. Решение распространилось на все поставки, начиная с начала 2014 года. Тогда же PGNiG заявила, что сумма компенсации должна составить 1,5 млрд долларов. "Газпром" на решение суда никак не отреагировал, заметив, что сначала необходимо изучить документы, а затем уже говорить об оценках сумм возможных выплат Польше. 

При этом, как пишет РИА "Новости", в апреле "Газпром" оценил поставку газа в Польшу по старым условиям, но позже скорректировал счета, основываясь на решение арбитража. 

Компании заключили "Ямальский контракт" в 1996 году. Действие соглашение закончится в 2022 году. В 2012-м цена на газ для Варшавы упала на 10%. Спустя три года Польша опять запросила снижение стоимости голубого топлива через суд, мотивируя это отличием от цен на рынке. 


Полина ИВАНОВА

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