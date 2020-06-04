Американцы настроены парализовать работу всех связанных с газопроводом компаний

США готовят новый удар по "Северному потоку – 2". Они намерены расширить ограничения против российского газопровода. Теперь в опалу могут попасть не только работающие напрямую с проектом компании, но и страховщики, а также организации, оказывающие услуги андеррайтинга. Об этом стало известно зарубежным СМИ.

Так, в общий доступ просочилась информация о том, что американские сенаторы разработали проект закона о распространении санкций против газопровода на все работы, которые касаются страхования и прокладывания труб, передает Bloomberg.

Таким образом, от действий Вашингтона могут пострадать андеррайтеры и страховщики, оказывающие услуги для судов, работающих на газопроводе. Помимо этого, Соединенные Штаты намерены ввести ограничения против организаций, занимающихся дооборудованием и дооснащением судов-трубоукладчиков, а также против судов, работающих в связке с трубоукладчиком.

Более того, под действие санкционных мер могут попасть лица, оказывающие портовые услуги для судов, принимающих участие в строительстве газопровода, отмечает Reuters.

Ранее посол РФ в Америке заявил, что санкции США не помешают достроить "Северный поток – 2".