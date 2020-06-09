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Рынок недвижимости и ипотека станут драйверами роста экономики

Рынок недвижимости и ипотека станут драйверами роста экономики
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
В России проходит онлайн конгресс ведущих специалистов по риэлторской деятельности

Рынок недвижимости, строительство и ипотека – вот отрасли, которые помогут экономике восстанавливаться быстрее. Соответствующий прогноз Московского кредитного банка (МКБ) озвучил первый заместитель председателя правления МКБ Михаил Полунин на открытии конгресса лидеров рынка недвижимости России.

"Частное жилье – основа для каждого человека. И основа экономики, так как затрагивает работу промышленных предприятий, сферу транспорта и т.д.", – пояснил Михаил Полунин. По его мнению, сейчас все, в том числе участники рынка недвижимости, оказались в новой реальности. И для преодоления кризиса нужно консолидировать усилия.

Конгресс лидеров рынка недвижимости России впервые проходит в онлайн-формате 9-10 июня. В нем участвуют более 5000 представителей из России, стран СНГ и Восточной Европы.

Участники мероприятия обсудят последние тенденции в риэлторской деятельности, в том числе переход рынка в онлайн и дистанционное оформление сделок в сфере недвижимости. В частности, начальник управления ипотечного кредитования МКБ Игорь Селезнев принял участие в пленарном заседании "Важнейшие вопросы связки "риэлтор – застройщик – банк", комфортные для всех сторон схемы взаимодействия".

Генеральным партнером конгресса является МКБ.  

Николай ВИКТОРОВ

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