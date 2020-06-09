Минск требует для Республики справедливой стоимости, как и для европейских покупателей

Россия должна пересмотреть цену на газ для Белоруссии на 2020 год с учетом "корректного и справедливого уровня". Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минэнерго республики по итогам состоявшихся сегодня в режиме видеоконференции переговоров между Минском и Москвой.

Представители Белоруссии отметили, что за прошедший период текущего года сохраняется тенденция к снижению цен на наше голубое топливо для европейских потребителей – спотовых и по долгосрочным договорам.

"В этой связи белорусская сторона в очередной раз отметила необходимость пересмотра цены на газ для Белоруссии с определением ее корректного и справедливого уровня", – цитирует РИА "Новости" заявление Минска.

Республика ждет от белорусской дочки "Газпрома" условий расчета за топливо, поскольку у сторон есть разногласия по ее методике из-за калорийности сырья.

Тяжелую для Минска тему поставок российского газа и цен на него обсуждали министры энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич и РФ Александр Новак, посол Республики в России Владимир Семашко и советник председателя правления "Газпрома" Александр Мешков.

На днях белорусский президент Александр Лукашенко в очередной раз потребовал от правительства страны (теперь уже нового) найти альтернативных РФ партнеров по поставкам топлива. По его словам, Белоруссия должна окончательно решить проблему закупок газа только у одной страны, т.е. России.

Напомним, Батька отправил кабмин в отставку 3 июня, а уже на следующий день новый состав правительства был сформирован.

