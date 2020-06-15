"Газпром" поставил Минску ультиматум из-за долга по оплате сырья, но компромисс возможен

Между Россией и Белоруссией разгорелась новая топливная война, на этот раз газовая. Стороны предъявляют друг другу претензии: Минск требует снижения цены на газ, а Москва ждет выплаты задолженности. Все может закончиться тем, что белорусским властям уже в ближайшее время придется искать альтернативных поставщиков, поскольку "Газпром" поставил Республике ультиматум. Об этом пишет сегодня "Московский комсомолец".

Издание напоминает, что Белоруссия не соглашается выплачивать нашему монополисту долг в $165 млн. В Минске считают, что такой задолженности нет, т.к. Россия якобы поставляла газ с "меньшей калорийностью", а значит и платить эти деньги не нужно.

Все это происходит на фоне разгоревшегося скандала из-за обвинений целого ряда топ-менеджеров "Белгазпромбанка", являющегося "дочкой" "Газпрома", в отмывании средств, полученных преступным путем, и уклонении от уплаты налогов и сборов. Происходящее с банком может сломать обычный сценарий, по которому президент Белоруссии Александр Лукашенко пытается выбить у Москвы снижения цены на газ, говорится в статье.

Судя по недавнему заявлению российского концерна, РФ перешла к ультимативным методам диалога с Республикой. Напомним, "Газпром" объявил, что с 1 июля прекратит поставки голубого топлива в Белоруссию "до момента погашения в полном объеме задолженности".

Между тем, как полагает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев, стороны еще могут договориться.

"Новое обострение отношений между РФ и Белоруссией не в интересах обеих стран, считающих себя союзниками, противостояние должно закончиться компромиссом", – сказал эксперт.

Добавим, что Кремль пригласил Батьку в Москву на Парад Победы в честь 75-летия разгрома немецко-фашистских захватчиков советской армией, который состоится 24 июня. Пока неизвестно, прибудет ли Лукашенко. Сегодня стало известно, что присутствовать на мероприятиях будет министр обороны Белоруссии генерал-майор Виктор Хренин.

Также на 19 июня запланирована поездка главы МИД России Сергея Лаврова в Минск.