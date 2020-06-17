Новые требования властей по информационной структуре таких систем считаются невыполнимыми

Российские банки могут прекратить работу всего мобильного и интернет-банкинга после того, как 1 января 2021 г. вступят в силу требования об использовании отечественного программного обеспечения в стране. Об этом пишет "КоммерсантЪ" со ссылкой на экспертное мнение.

По утверждению банкиров, многие пункты в требованиях по критической информационной инфраструктуре являются не просто сложными, а технически вообще невыполнимыми. С таким обращением к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину 15 июня выступила Ассоциация банков России (АБР).

В послании отмечается, что новые указы не учитывают вероятность глобальных сбоев в процессе замены оборудования. Чтобы избежать такого сценария, предлагается перенести вступление норм в силу как минимум на четыре года. Именно в течение такого периода можно будет проводить переход систем и одновременно осуществлять обычную операционную деятельность.

По подсчетам экспертов АБР, банкам придется потратить на замену российского ПО и IT-оборудования 700 млрд руб. Чтобы переход прошел в короткие сроки, эта сумма увеличится значительно.

В банках подчеркнули, что действующее оборудование и ПО оптимально, а на его интеграцию в бизнес-процессы уходили годы и существенная доля прибыли. Новые системы за полгода не установишь, т.к. необходимо провести их анализ, тесты, закупку и внедрить без угроз сбоев.