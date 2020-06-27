"Турецкий поток" дойдет до Венгрии

В Будапеште надеются, что газопровод заработает до 1 октября 2021 года

"Турецкий поток" совсем скоро расширится. Венгерский оператор FGZS заявил о решении проложить его трубы в своей стране. Голубое топливо будет поступать из Сербии. Работы венгры хотят завершить к 1 октября 2021 года. 

Об этом говорится в релизе компании, передает РИА "Новости". 

Раннее посол РФ в Венгрии Владимир Сергеев делился, что первый газ страна может получить уже в конце 2021 – начале 2022 года. Посол Сербии в России Мирослав Лазански отмечал, что поставки голубого топлива в сам Белград стартуют до конца 2020 года.

Запуск "Турецкого потока" состоялся в начале января. Трубопровод состоит из двух нитей: по первой проходит газ для Турции, по второй – для стран южной и юго-восточной Европы.

Игорь ЛУКИН

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