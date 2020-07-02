Стал известен возможный срок доступа россиян в Европу

Стал известен возможный срок доступа россиян в Европу
Фото: onemorepicture / Thorsten Wagner/www.globallookpress.com
Брюссель может пересмотреть свой разрешительный список

Гражданам России могут разрешить въезд в страны Евросоюза с 15 июля, поскольку список на открытие границ, составленный ЕС, будет пересмотрен согласно ситуации с прохождением эпидемии коронавируса. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в МИД РФ.

По словам собеседника агентства, власти стран-членов Европейского союза намерены обновлять разрешительный список каждые две недели.

"Исходим из того, что 15 июля решение может быть пересмотрено", – отметили в российском дипведомстве.

Напомним, с 1 июля Евросоюз открыл внешние границы сообщества для путешественников из ряда государств. Россия в счастливчики пока не попала, т.к. в Брюсселе считают эпидемиологическую ситуацию у нас в стране не совсем благополучной. Сейчас въехать в Старый Свет могут граждане 14 государств.

Ранее сегодня стало известно, что в Москве после снятия карантина за первые две недели в нескольких музеях произошли локальные вспышки COVID-19. По информации начальника управления музейно-выставочной службы департамента культуры столицы Антона Горянова, инфицированы по 3-4 сотрудника. Однако он не уточнил, в каких именно учреждениях были зафиксированы вспышки. По его словам, с 16 июня были открыты около 30% музеев мегаполиса.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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