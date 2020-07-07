На мировом рынке сейчас больше ценится не тот поставщик, что предлагает товар дешевле, а самый надежный

Обострение американо-китайского противостояния в сфере торговли изменило приоритеты международного экономического сотрудничества и открыло хорошие перспективы для России. Главное – правильно ими воспользоваться. Авторы доклада "Российско-китайский диалог: модель 2020" полагают, что Москва может стать незаменимой в плане поставок Пекину углеводородов и продуктов сельского хозяйства.

Торговая война США и КНР показала, что мало быть бизнес-партнером, при заключении контрактов необходимо учитывать политику, подчеркнули российские и китайские эксперты в совместном докладе.

"Если раньше традиционно всегда первым соображением было достижение максимальной эффективности – закупать там, где дешевле, то теперь из-за политизации торговли на первый план выходит надежность и безопасность поставок", – пояснил РБК гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

У российско-китайских отношений с политической мотивацией как раз все в порядке, а вот в плане экономики есть над чем поработать. Например, поставки сои. Сейчас эта российская продукция покрывает 10% потребностей Китая. Россия способна давать больше, но "хромает" логистика. Значит, нужно ее исправлять.

С поставками нефти и газа в КНР дело обстоит чуть лучше: РФ занимает лидирующие позиции. Но емкость китайского рынка углеводородов быстро растет, и Москва должна постараться получить новые крупные контракты на поставку энергоносителей. Иначе их перехватят США.

Авторы доклада указывают на еще одну потенциальную сферу сотрудничества двух стран, сейчас мало задействованную, – технологии и область фундаментальных наук. В условиях конфликта КНР с Западом российские "мозги" будут весьма интересны для китайцев, отметили эксперты. Как стало известно ранее, США планируют ввести санкции против России, Китая и Ирана, затрагивающие научно-технологическую сферу, передает URA.RU.

Торговая война между Вашингтоном и Пекином началась после прихода в Белый дом Дональда Трампа. Американский президент, имеющий большой опыт в бизнесе, заявил о дисбалансе в торговых отношениях двух стран и ввел ограничительные пошлина на товары из КНР. Коронавирус несколько остудил накал страстей, но сейчас Вашингтон выдвигает новые условия.