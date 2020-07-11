«Проммашкомплект» провалил программу отказа от импорта железнодорожных колес

Сотни миллионов долларов заемных средств не помогли "Проммашкомплекту" Сергея Павлингера избавить Казахстан от импортозависимости

Страна имела все шансы стать одним из основных поставщиков железнодорожных колес на евроазиатском рынке, но пока по-прежнему закупает их за рубежом. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на "Росбалт".



Издание напоминает, что в конце 2000-х годов в Казахстане стали задумываться над созданием своего собственного колесного производства. Тогда компания "Проммашкомплект", основателем которой является Сергей Павлингер, начала строить завод на площадке в Экибастузе, и для реализации этого проекта были привлечены деньги Евразийского банка и Европейского банка реконструкции и развития. Однако была возведена лишь линия по механической обработке колес из черновых заготовок, которые Казахстан закупал в России и на Украине. Предприятие выпускало лишь 75 тысяч колес в год, что не покрыло бы даже потребности казахского рынка.

Строительство цеха горячей прокатки стоимостью 54 миллиарда тенге Сергей Павлингер начал в 2015 году, взяв кредит Банка развития Казахстана в размере 36 миллиардов тенге и вложив еще 18 миллиардов тенге собственных средств.

Завод открылся в 2018 году, когда рынок железнодорожных колес СНГ испытывал острый дефицит данной продукции. Владелец предприятия обещал, что к 2020 году его мощность составит 300 тысяч колес в год. Планировалось также, что продукция будет поставляться на зарубежные рынки, включая Россию, страны Европы, Индию, Китай, Южную Корею. Однако по итогам 2019 года объем производства не достиг даже 100 тысяч штук.

Для сравнения издание приводит в пример аналогичное предприятие в Турции, на строительство и запуск которого местный инвестор Kardemir потратил 120 миллионов долларов, обеспечив продукцией внутренний рынок. Павлингер на строительство двух линий израсходовал более 200 миллионов долларов



Это далеко не первый скандал, связанный с именем Павлингера. До этого налоговики Владимирской области оштрафовали Муромский стрелочный завод, в котором он является одним из акционеров, за неуплату налогов.

Еще один скандал возник из-за некачественной работы "сестринского" предприятия "Проммашкомплекта" – вагоностроительного завода ЗИКСТО. Вагоны, отремонтированные на ЗИКСТО, выходили из строя раньше норматива, чем создали серьезную угрозу безопасности движения железнодорожного транспорта. В итоге ЗИКСТО оказался на грани остановки, хотя было инвестировано 67 миллиардов тенге бюджетных средств, или 170 миллионов долларов по контрактам на строительство подвижного состава.

Позже ЗИКСТО полностью остановило производство грузовых вагонов, а переданная в управление завода Казахстанская вагоностроительная компания оказалась банкротом. В итоге сегодня, резюмирует издание, вагоностроительная отрасль Казахстана терпит убытки и находится в сильной зависимости от экспорта, несмотря на то, что именно для решения этой проблемы государство вкладывало средства в строительство "Проммашкомплекта".