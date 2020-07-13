В России открываются кинотеатры

Минкульт дал рекомендации по работе отечественных залов

В России разрешено открыть кинотеатры, закрытые в условиях коронавирусной эпидемии с 23 марта. Долгожданный для любителей синематографа приказ подписала сегодня министр культуры РФ Ольга Любимова.

"Кинотеатры могут возобновить свою работу при наличии решений высших должностных лиц субъектов Российской Федерации", – следует из сообщения пресс-службы ведомства.

Работникам кинотеатров необходимо следовать требованиям и рекомендациям Роспотребнадзора, чтобы не допустить нового распространения эпидемии COVID-19.

В конце июня Любимова уже говорила, что кинотеатры могут открыться 15 июля, напоминает издание URA.RU.

Последними, вероятно, будут доступны для зрителей театры и концертные площадки.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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