В Белоруссии арестовали счет жены замглавы Минфина РФ

Сотрудники правоохранительных органов "заморозили" почти 3 миллиона евро

В одном из банков Белоруссии арестовали счет жены заместителя министра финансов России Андрея Круглова. Сумма "замороженных" средств составила порядка трех миллионов евро, передает телеканал "Беларусь 1". 

Замначальника управления департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Белоруссии Дмитрий Дягилев пояснил, что за время работы банковской организации, где хранились средства Кругловой, было заключено всего три договора валютного займа с физлицами – нерезидентами Белоруссии. 

Два из них были подписаны с самим Кругловым на общую сумму в €8,5 миллионов. Один, соответственно, с его супругой. Чтобы подписать все необходимые документы, в Минск было ездить не обязательно, уточняет телеканал "360"

Полина ЛЕДОВСКИХ

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