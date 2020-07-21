Стороны до сих пор не могут договориться о цене на голубое топливо

Белоруссия задолжала "Газпрому" за газ уже более $270 млн. Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на свой источник, с конца мая сумма задолженности выросла с $165,6 млн до $273 млн.

При этом, в Минэнерго Белоруссии опровергают какой-либо долг перед российской компанией. В Минске уверяют, что есть некоторые разногласия по закупочной цене природного газа, но они будут решаться.

Источник агенства также не исключает, что в ближайшее время проблема с долгом может быть разрешена, так как ожидается погашение долга. До этого глава "Газпрома" Алексей Миллер говорил, что лишь после погашения долга можно будет говорить о ценах на газ на 2021 год.

Белоруссия каждый год покупает порядка 20 млрд кубометров газа у России. В январе и феврале этого года белорусы покупали российский газ по цене $127 за 1 тыс. кубометров. Затем президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия хотела повысить цену до $152 за 1 тыс. кубометров. Но при этом прежняя цена его также не устроила.

В рамках интеграционных процессов Минск надеялся снизить цену до уровня Смоленской области, то есть почти в два раза. А глава Белоруссии называл цену в $40-45 за тысячу кубометров.

В итоге интеграционные процессы пошли не так, как того хотелось бы Москве, кроме того, Лукашенко настаивал на покупке газа в российских рублях, а Москва попросила считать в долларах. По факту – переговоры продолжаются.