На программу ежегодно понадобится денег больше, чем на здравоохранение

Компенсация финансовых потерь от советских вкладов, о которой снова заговорили в Москве, займет 10-15 лет. Кроме того, это будет возможно лишь под серьезным политическим давлением общества.

Причины вполне понятны: чтобы выплатить людям все потерянные после 1991 года деньги, понадобится половина ВВП. Пока идея отдает некоторым популизмом, хотя даже частичная выплата могла бы стать хороши подспорьем для людей, особенно малообеспеченных.

Как напомнил в беседе с "Утро.Ру" ведущий аналитик QBF Олег Богданов, компенсацию за советские вклады российские граждане уже получают. Так, программа одного из российских банков предусматривает компенсацию в трехкратном размере остатков на счете граждан, родившихся до 1945 года, и в двукратном для тех, кто родился позже. Но дело в том, это совсем не те деньги, которые были при СССР.

"Средняя сумма сбережений тогда была около 3 тыс. рублей. Сейчас, в лучшем случае, вы получите компенсацию в 9 тыс. рублей, что даже ниже прожиточного минимума", – сказал эксперт.

По его словам, справедливой была бы компенсация не в 3, а в 83 раза. Но таких денег у государства просто нет.

Управляющий партнер инвестиционной компании Raison Asset Management Андрей Березин тоже сомневается, что в ближайшем будущем такое возможно. Указанная в финансово-экономическом обосновании законопроекта сумма долга в 45,4 трлн рублей слишком велика.

По факту это в 2 раза больше доходов федерального бюджета за 2020 год. Понятно, что авторы законопроекта хотят выплачивать постепенно и выделять ежегодно из бюджета не менее 2,5% от общего долга на погашение. Но и это, на минуточку, чуть более триллиона в год. Для сравнения, в России на здравоохранение тратится менее триллиона рублей.

"На организацию самого процесса выдачи денег тоже придется потратиться: потребуется сбор документов, проверки и прочее. К тому же регламентирующего закона о том, как именно переводить советские рубли в российские, до сих пор нет", – заключил Березин.

Но главное, по его словам, заключается в том, что большинство бывших советских граждан уже не ждут этих компенсаций, и вопрос будет решаться, если только приобретет резонансный оттенок.

С другой стороны, доцент кафедры "Регулирование деятельности финансовых институтов" факультета финансов и банковского дела (ФФБ) РАНХиГС Юрий Твердохлеб уверяет, что уже разработан определенный алгоритм расчета денежных средств для компенсации. И в частности, он учитывает сегодняшние инфляционные процессы.

Но опять же, все упирается в наличие у правительства ресурсов. И правильнее всего было бы выбрать время, когда для выплат будут созданы наиболее благоприятные условия. Но когда именно это произойдет, эксперт не уточнил.

"Не сегодня и не сейчас. Выплату компенсаций наверняка потребуется растянуть во времени минимум на 10-15 лет. Если сейчас начать перекраивать бюджет для этих выплат, это может привести к серьезным последствиям, например, всплеску инфляции или даже дефициту средств для финансирования текущих бюджетных обязательств", – подчеркнул Твердохлеб.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин объявил о беспрецедентных мерах касательно выплат россиянам в период пандемии. Особое внимание уделяется медикам, безработным и тем, у кого есть дети.