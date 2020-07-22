Надежным вариантом для долгоиграющих накоплений послужат золотые монеты

На фоне продолжающегося гражданского противостояния в США и возможного краха доллара гражданам в 2020 г. лучше хранить свои сбережения в евро и швейцарских франках. Такой совет дал известный отечественный экономист Михаил Делягин.

В эфире радио "Аврора" специалист предположил, что российский рубль продолжит умеренное снижение по отношению к мировым валютам. Однако и "американец" может ослабеть, поэтому у "россиянина" есть шанс немного укрепиться. Все будет зависеть от того, насколько сильно ухудшится обстановка в Штатах.

"Если там дойдет до гражданской войны, доллар "улетит" больше чем на треть. Поэтому лучше перекладываться в евро и швейцарские франки. Если на три года и больше – то это монетарное золото", – приводит слова Делягина портал "Top Day News".

Он отметил, что и золотые слитки являются хорошим вложением. Однако монетарное золото более надежное и выгодное в долгосрочной перспективе, подчеркнул экономист.

В настоящий момент, добавил Делягин, доллар имеет статус мировой резервной валюты, но его он может лишиться в течение года. Эксперт считает, что мировая экономика будет сбалансирована не только "американцем", а и евро, и швейцарским франком.

Также Делягин не советует копить китайский юань и другие валюты. По его мнению, валюта Поднебесной может скоро рухнуть.

В свою очередь эксперты издания "ФедералПресс" не предвидят возможную девальвацию рубля, аналогичную той, которая произошла в 1998 г. Как заметил аналитик ГК "Финам" Сергей Дроздов, состояние экономики в нашей стране сейчас и тогда совершенно различные. По его словам, сегодня в России"довольно большой по размерам Фонд национального состояния и золотовалютные резервы", и они не могут быстро истощиться судя по тому, как правительство их расходует.

В стране за последние 20 лет сформировался крепкий макроэкономический базис, пояснил отсутствие предпосылок для повторения сценария 1998-го инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин. "Девальвационные риски для рубля на горизонте полугода, по нашему мнению, носят умеренный характер", – сказал эксперт.