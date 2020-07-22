Экономист назвал неожиданный способ для хранения сбережений

Экономист назвал неожиданный способ для хранения сбережений
Фото: Christian Ohde/face to face/www.globallookpress.com
Надежным вариантом для долгоиграющих накоплений послужат золотые монеты

На фоне продолжающегося гражданского противостояния в США и возможного краха доллара гражданам в 2020 г. лучше хранить свои сбережения в евро и швейцарских франках. Такой совет дал известный отечественный экономист Михаил Делягин.

В эфире радио "Аврора" специалист предположил, что российский рубль продолжит умеренное снижение по отношению к мировым валютам. Однако и "американец" может ослабеть, поэтому у "россиянина" есть шанс немного укрепиться. Все будет зависеть от того, насколько сильно ухудшится обстановка в Штатах.

"Если там дойдет до гражданской войны, доллар "улетит" больше чем на треть. Поэтому лучше перекладываться в евро и швейцарские франки. Если на три года и больше – то это монетарное золото", – приводит слова Делягина портал "Top Day News".

Он отметил, что и золотые слитки являются хорошим вложением. Однако монетарное золото более надежное и выгодное в долгосрочной перспективе, подчеркнул экономист.

В настоящий момент, добавил Делягин, доллар имеет статус мировой резервной валюты, но его он может лишиться в течение года. Эксперт считает, что мировая экономика будет сбалансирована не только "американцем", а и евро, и швейцарским франком.

Также Делягин не советует копить китайский юань и другие валюты. По его мнению, валюта Поднебесной может скоро рухнуть.

В свою очередь эксперты издания "ФедералПресс" не предвидят возможную девальвацию рубля, аналогичную той, которая произошла в 1998 г. Как заметил аналитик ГК "Финам" Сергей Дроздов, состояние экономики в нашей стране сейчас и тогда совершенно различные. По его словам, сегодня в России"довольно большой по размерам Фонд национального состояния и золотовалютные резервы", и они не могут быстро истощиться судя по тому, как правительство их расходует.

В стране за последние 20 лет сформировался крепкий макроэкономический базис, пояснил отсутствие предпосылок для повторения сценария 1998-го инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин. "Девальвационные риски для рубля на горизонте полугода, по нашему мнению, носят умеренный характер", – сказал эксперт.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Беспрецедентные меры: Мишустин о выплатах россиянам – главное

Премьер-министр рассказал обо всех мерах поддержки населения

Какие регионы выплатят компенсации за путешествия в России

В акции участвуют 44 субъекта

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей