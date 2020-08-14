Сообщения о поступлениях на карту Сбербанка стали платными

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Клиенты Сбербанка будут получать сообщения о поступлении на карту денежных средств, если заплатят за эту услугу. Для пенсионеров и других держателей социальных карт это обойдется в 30 руб. в месяц, остальным придется платить по 60 руб. ежемесячно.
Исключение – владельцы "золотых", "платиновых" и прочих премиальных карт, а также клиенты, оформившие кредитную карту, уточняет РБК.
В Сбербанке не сообщили агентству, с чем связана отмена бесплатной услуги, но отметили, что заранее предупредили клиентов, и в некоторых регионах РФ нововведение начало действовать с конца июля 2020 года. Желающие знать обо всех движениях средств на счете, к которому привязана карта, должны подключить сервис "Уведомления", подчеркнули в банке.
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