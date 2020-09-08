В России могут ввести минимальный гарантированный доход

В России могут ввести минимальный гарантированный доход
Фото: ER.RU
Законопроект уже разработан в недрах крупнейшей партии РФ

В России могут ввести минимальный гарантированный доход для граждан, что позволит государству сохранить социальную стабильность. С такой инициативой выступил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, подобная форма отношений власти и гражданина существует и в других странах.

"Здесь имеется ввиду неприкосновенность той минимальной суммы средств, которая выплачивается государством человеку независимо от рода его деятельности, социального и экономического положения", – сообщил он .

Введение гарантированного дохода нужно тщательно рассмотреть, подчеркнул Медведев.

Он добавил, что эпидемия коронавируса показала, как важно поддерживать граждан страны ради сохранения социальной стабильности.

Позже выяснилось, что законопроект о минимальном гарантированном доходе уже подготовлен, о чем сообщил первый замруководителя фракции Андрей Исаев.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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