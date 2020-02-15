15 февраля можно обеспечить себе благополучие на весь год

Христиане отмечают Сретение Господне. Несмотря на то, что церковь не одобряет всяческие гадания, на Руси в этот день многие пытались заглянуть в будущее – к примеру, девушки хотели знать, когда выйдут замуж. Кроме того, 15 февраля проводились разные обряды: на избавление от болезней, на деньги и благополучие.

Гадание на суженого девушки на выданье проводили с помощью пышек. Каждая пекла булочку из сдобного теста и с заходом солнца вся компания собиралась для таинственного действа в одной избе. Выпечку раскладывали на краешке стола. Затем в дом впускали собаку. Девица, чью пышку она схватит первой, быстрее подруг отправится под венец.

Чтобы привлечь деньги и удачу, на Руси проводили обряд со святой водой. Нужно было налить ее в стакан и поставить на стол. При этом покрыт он должен быть обязательной льняной скатертью. С двух сторон от стакана с освященной водой ставили и зажигали по свече и трижды читали молитву "Отче наш". После нужно было отпить три глотка, а оставшуюся жидкость поделить на три части. Ее нужно допить в течение следующих трех дней.

Ранее "Утро" писало о том, чего категорически нельзя делать 15 февраля, когда празднуют Сретение Господне.