Астрологи советуют идти на компромиссы

В четверг, 28 февраля, Венера выходит из Рыб и совершает новый зодиакальный круг. Она придет в знак Тельца и пробудет там до 28 марта.

Планета, в первую очередь, повлияет на развитие личных отношений: у большинства произойдут кардинальные перемены.

Овен в сочетании с Венерой будет торопить события, и принятые в марте решения приведут к новым приключениям. Существует возможность упустить любовь из-за собственного упрямства.

Внезапные желания приведут в ЗАГС, на новую работу или в кругосветное путешествие. Специалисты советуют не торопить события и проанализировать все за и против, сообщают "7дней".

В парах под влиянием Венеры наступает время конфликтов, которые нужно сгладить взаимными уступками и компромиссами. Приходит идеальное время для комплиментов: приятные слова разожгут былую страсть.

Астрологи советуют отказаться от красного цвета, который вызовет раздражение у Венеры.

Ранее "Утро" рассказало, представителей каких знаков зодиака ждут серьезные перемены в марте.