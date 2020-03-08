День Иоанна Предтечи: что нельзя делать 9 марта
Издревле люди верили, что 9 марта птицы массово возвращались с юга. Поэтому в день Иоанна Предтечи, который отмечают православные христиане, на Руси не занимались стиркой. Это могло отпугнуть пернатых, и тогда народ ждал голод – без птиц все всходы съедали насекомые.
9 марта: приметы и поверья
1. В день Иоанна Предчети предсказывали погоду на апрель. Если выпадал снег, то ждали морозов во второй месяц весны, а если было тепло, то таким же комфортным оказывался апрель.
2. Увидеть жаворонка в этот день – к счастью.
3. Если птицы строят гнезда на солнечной стороне, то лето будет холодным.
4. Человеку, уснувшему днем, грозили беды. Старикам и младенцам, которые не могут справиться с сонливостью, ставили рядом с кроватью чеснок.
Традиции и обычаи на 9 марта
1. В этот день нельзя ложиться рано спать. На Руси верили, что тогда темные силы проникнут в дом и принесут несчастье, как минимум разобьют посуду.
2. Те, у кого болела голова, молились Иоанну Крестителю.
3. Рыбаки обязательно шли на водоемы. Они верили, что в этот день улов будет особенно удачным. После из пойманной рыбы делали уху и звали на нее всех в округе.
4. Также в день Иоанна Предчети, 9 марта, делали заговор на пьяниц. Около дома с живущим там человеком, который страдал алкоголизмом, зажигали свечу возле святой воды, которую покупали в церкви в какой-нибудь праздник ровно в полчночь. Свечой крестили стакан с водой и говорили: "Пусть такой-то забудет про горькую воду и пьет водицу".
Ранее "Утро" делилось подробным астрологическим гороскопом на март для всех знаков.
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