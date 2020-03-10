Птичий день: что нельзя делать 11 марта
Православные верующие 11 марта чтят память Святителя Порфирия.
На Руси этот день также называли Птичьим, ведь обычно в начале марта улетавшие на
юг пернатые возвращались и начинали строить гнезда. Считалось, что в это время погода
еще не установилась, поэтому весенним солнечным лучам радоваться пока рано – за
ними еще последуют морозы.
Традиции, обычаи и приметы 11 марта
Считалось, что если 11 марта цветет верба, то урожай в этом году будет хороший. Также на Руси верили, что в Птичий день рыбаков ждет отличный улов. Поэтому по традиции на рыбалку шли в тишине, а первую пойманную рыбу обязательно отдавали трехцветному коту. А вот с девушками молодые парни в этот день не знакомились. Существует поверье, что в красавиц вселялись кикиморы, чтобы очаровать свою жертву, а потом забрать у нее все жизненные силы.
Что категорически нельзя делать 11 марта
В этот день запрещается пить алкогольные напитки и веселиться – это притягивает темные силы. Согласно приметам, также нельзя переедать, иначе можно заработать серьезные проблемы с желудком.
Поверья на 11 марта
1. Утренний туман – к несчастью.
2. Безоблачная ночь с яркими звездами предвещает жаркое, но дождливое лето.
3. Если голуби вышли на улицу, значит вскоре наступит теплая погода. А если птицы, наоборот, прячутся под крышу, то холода вернутся.
Ранее "Утро" поделилось подробным астрологическим прогнозом на месяц для всех знаков зодиака, а также рассказало, чего ждать в марте по славянскому календарю.
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