В этот день считалось опасным знакомиться с молодыми девушками

Православные верующие 11 марта чтят память Святителя Порфирия. На Руси этот день также называли Птичьим, ведь обычно в начале марта улетавшие на юг пернатые возвращались и начинали строить гнезда. Считалось, что в это время погода еще не установилась, поэтому весенним солнечным лучам радоваться пока рано – за ними еще последуют морозы.



Традиции, обычаи и приметы 11 марта

Считалось, что если 11 марта цветет верба, то урожай в этом году будет хороший. Также на Руси верили, что в Птичий день рыбаков ждет отличный улов. Поэтому по традиции на рыбалку шли в тишине, а первую пойманную рыбу обязательно отдавали трехцветному коту. А вот с девушками молодые парни в этот день не знакомились. Существует поверье, что в красавиц вселялись кикиморы, чтобы очаровать свою жертву, а потом забрать у нее все жизненные силы.

Что категорически нельзя делать 11 марта

В этот день запрещается пить алкогольные напитки и веселиться – это притягивает темные силы. Согласно приметам, также нельзя переедать, иначе можно заработать серьезные проблемы с желудком.

Поверья на 11 марта

1. Утренний туман – к несчастью.

2. Безоблачная ночь с яркими звездами предвещает жаркое, но дождливое лето.

3. Если голуби вышли на улицу, значит вскоре наступит теплая погода. А если птицы, наоборот, прячутся под крышу, то холода вернутся.

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