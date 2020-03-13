Фортуна сегодня улыбнется Тельцам, Весам и Стрельцам

Суббота, 14 марта, станет щедрым на перемены днем. Выходной не стоит посвящать лежанию на диване перед телевизором. Впрочем, ленивый отдых вряд ли удастся, так как многих в субботу будет переполнять энергия.

Овен

Овны 14 марта смогут побороть ненавистную привычку. Звезды также советуют не зацикливаться на мелочах, а сфокусировать внимание на чем-то одном.

Телец

Тельцов 14.02.2020 может посетить гениальная идея. Однако на первый план лучше вывести личную жизнь. Эта субботу может подарить незабываемый отдых.

Близнецы

Близнецам рекомендовано провести 14 марта в узком кругу друзей или с любимым человеком. Большая компания может утомить.

Рак

Раки в субботу, 14 марта, могут достичь определенности в волнующих их вопросах. Наконец-то появится возможность завершить какие-то важные дела.

Лев

Реализовать планы звезды помогут 14.03.2020 Львам. У некоторых представителей знака появятся идеи, как заработать больше денег.

Дева

Самоанализом 14 марта стоит заняться Девам. Они окажутся в центре всеобщего внимания. Самое подходящее время для того, чтобы показать себя во всей красе.

Весы

Перемены к лучшему ожидают 14.03.2020 представителей знака. Весы станут настоящими баловнями судьбы. Главное – не сидеть на месте. Любая деятельность, включая банальную уборку, 14 марта будет полезна.

Скорпион

Сортировку друзей звезды 14 марта рекомендуют устроить Скорпионам. В Вашем окружении есть люди, которые таковыми не являются.

Стрелец

У Стрельцов настал прекрасный период в жизни. В субботу, 14 марта, стоит вспомнить о своих целях. Настало самое время для того, чтобы сделать первый шаг к их достижению.

Козерог

Козерогам в эти выходные необходимо отдохнуть как следует. Ведь впереди намечается карьерный взлет, после которого придется трудиться в поте лица.

Водолей

Удача повернется к Водолеям. Однако если что-то идет не по плану, расстраиваться не нужно. Судьбоносность событий Вы оцените позже. А еще представители знака зодиака 14 марта ощутят невероятный прилив сил.

Рыбы

Днем сомнений 14 марта станет для Рыб. И все же, взвесив все "за" и "против", Вы придете к правильному решению.

Ранее "Утро" опубликовало гороскоп на март для всех знаков зодиака.