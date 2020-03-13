День глобальных перемен: гороскоп на 14 марта для всех знаков зодиака
Суббота, 14 марта, станет щедрым на перемены днем. Выходной не стоит посвящать лежанию на диване перед телевизором. Впрочем, ленивый отдых вряд ли удастся, так как многих в субботу будет переполнять энергия.
Овен
Овны 14 марта смогут побороть ненавистную привычку. Звезды также советуют не зацикливаться на мелочах, а сфокусировать внимание на чем-то одном.
Телец
Тельцов 14.02.2020 может посетить гениальная идея. Однако на первый план лучше вывести личную жизнь. Эта субботу может подарить незабываемый отдых.
Близнецы
Близнецам рекомендовано провести 14 марта в узком кругу друзей или с любимым человеком. Большая компания может утомить.
Рак
Раки в субботу, 14 марта, могут достичь определенности в волнующих их вопросах. Наконец-то появится возможность завершить какие-то важные дела.
Лев
Реализовать планы звезды помогут 14.03.2020 Львам. У некоторых представителей знака появятся идеи, как заработать больше денег.
Дева
Самоанализом 14 марта стоит заняться Девам. Они окажутся в центре всеобщего внимания. Самое подходящее время для того, чтобы показать себя во всей красе.
Весы
Перемены к лучшему ожидают 14.03.2020 представителей знака. Весы станут настоящими баловнями судьбы. Главное – не сидеть на месте. Любая деятельность, включая банальную уборку, 14 марта будет полезна.
Скорпион
Сортировку друзей звезды 14 марта рекомендуют устроить Скорпионам. В Вашем окружении есть люди, которые таковыми не являются.
Стрелец
У Стрельцов настал прекрасный период в жизни. В субботу, 14 марта, стоит вспомнить о своих целях. Настало самое время для того, чтобы сделать первый шаг к их достижению.
Козерог
Козерогам в эти выходные необходимо отдохнуть как следует. Ведь впереди намечается карьерный взлет, после которого придется трудиться в поте лица.
Водолей
Удача повернется к Водолеям. Однако если что-то идет не по плану, расстраиваться не нужно. Судьбоносность событий Вы оцените позже. А еще представители знака зодиака 14 марта ощутят невероятный прилив сил.
Рыбы
Днем сомнений 14 марта станет для Рыб. И все же, взвесив все "за" и "против", Вы придете к правильному решению.
Ранее "Утро" опубликовало гороскоп на март для всех знаков зодиака.
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