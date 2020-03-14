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День Федота Ветроноса: что нельзя делать 15 марта

День Федота Ветроноса: что нельзя делать 15 марта
Фото: M. Leder/Arco Images GmbH/www.globallookpress.com
На Руси верили, что в этот день начинается оттепель

Издревле люди почитали 15 марта святого Федота Ветроноса. В этот день дуют сильные ветра, которые приносят несчастья. Однако также могут закипеть подземные источники и вылиться наружу, знаменуя начало потепления. 

Народные приметы и поверья на 15 марта 

1. Если в этот день холодно, то трава появится нескоро.

2. Длинные сосульки предвещают долгую весну. 

3. По погоде в день Федота Ветроноса можно определить, каким будет июль. 

4. Проступившее в полдень солнце означает хороший урожай хлеба. 

Традиции и обычаи на 15 марта

1. В этот день нужно сеять рассаду помидоров, перца, лука, баклажанов и сельдерея, чтобы урожай был хорошим. 

2. 15 марта стоит купить красную герань и поставить на подоконник, чтобы задобрить домового. 

3. Рожденных в этот день на Руси угощали кашей с медом, чтобы сердце этого человека всегда принадлежало дому. 

4. Ели на Руси раз в день, когда было светло, и только сырые овощи. 

Что нельзя делать 15 марта

1. В этот день запрещалось выходить из дома, чтобы не притянуть к себе беду. Однако те, кто решались, трижды крестились и выходили из дома с левой ноги. 

2. Кашу 15 марта стоит заправлять только медом, чтобы не заболеть. 

3. Опасно покупать комнатные цветы, кроме цветущей красной герани. Они не приживутся и заберут у домочадцев энергию.  

4. Нельзя ходить против ветра, чтобы не "не надуть" болезнь. 

5. Покупать одежду также не рекомендуется – она быстро порвется. 

6. Найденные в этот день на дороге деньги поднимать опасно – они могут привлечь бедность. 

Ранее "Утро" делилось подробным гороскопом на март для всех знаков. 

Полина ИВАНОВА

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