Подробное предсказание для всех знаков зодиака: кому повезет, а кто столкнется с трудностями

22 марта 2020 года, по астрологическому прогнозу, будет удачным не для всех. Подробнее – в гороскопе от "Утра".

Овен

Овнам не стоит перенапрягаться. 22 марта постарайтесь на нагружать себя как физически, так и эмоционально. Этот день удачен для новых знакомств – звезды говорят, что, возможно, вы найдете вторую половинку.

Телец

22 марта 2020 года Тельцам следует дважды подумать, прежде чем сказать или сделать что-то. Сгоряча вы можете обидеть дорогих вам людей, что приведет к затяжному конфликту. Также астрологи не советуют лгать – любой обман в итоге раскроется.

Близнецы

Вам предстоит насыщенный день – предстоит решить множество вопросов. Однако все усилия, которые вы приложите 22 марта, окупятся с лихвой. Время для хорошего задела на будущее.

Рак

В этот день близкие и друзья могут попросить о помощи – не отказывайте. Звезды говорят, что добрые дела вернутся сторицей. 22 марта у тех, кто столкнулся с трудностями в личной жизни, появится шанс все исправить.

Лев

22 марта 2020 года, согласно астрологическому прогнозу, Львам нужно особенно тщательно контролировать свои эмоции. Несдержанность грозит ссорой с любимыми и родственниками. Избыток энергии лучше выплеснуть другим способом – займитесь спортом или устройте дома генеральную уборку. Порядок в доме поможет разобраться и с хаосом, возникшим в вашей жизни в последние дни. Позитивная энергия в жилище приведет к гармонии мысли и чувства.

Дева

Для серьезных перемен лучше выбрать другой день. 22 марта все важные дела необходимо отложить и провести время с семьей, в спокойной обстановке. Подумайте о будущем, определите действительно значимые цели на ближайшее будущее.

Весы

Задумайтесь о здоровье. Устройте разгрузочный день, приготовьте вкусную и здоровую пищу, займитесь спортом. 22 марта посвятите себе – сделайте то, что повысит настроение: вспомните о своем хобби, посмотрите любимый фильм.

Скорпион

Звезды не советуют в этот день бесцельно лежать на диване. Проведите воскресенье с друзьями или любимым человеком, почитайте полезную литературу, займитесь самообразованием.

Стрелец

Гиперответственным Стрельцам пора выдохнуть. 22 марта постарайтесь не взваливать на себя десять дел сразу. Найдите время для отдыха и расслабления, чтобы начать рабочую неделю с новыми силами. Тогда успех непременно придет.

Козерог

В воскресенье можно отвлечься от важных дел и немного полениться. День лучше провести в домашней уютной обстановке, сбросить накопившееся нервное напряжение и привести мысли в порядок.

Водолей

22 марта вы почувствуете, что любая задача вам по плечу. И это действительно так, говорят звезды – в этот день любые начинания будут успешны. Не тратьте энергию попусту, все затраченные усилия благотворно скажутся на будущем.

Рыбы

Тем, кто еще не устроил свою личную жизнь, астрологи сулят романтическое знакомство. Вполне вероятно, что оно перерастет в серьезные отношения. Если вторая половинка у вас уже есть, проведите 22 марта вдвоем.

Таков был астрологический прогноз на 22 марта 2020 года.

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