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Приметы на 31 марта: что нельзя делать в последний день месяца

Приметы на 31 марта: что нельзя делать в последний день месяца
Фото: Mari Barlow/moodboard/www.globallookpress.com
Поход в гости грозит чередой неудач в будущем

31 марта православная церковь чтит память святителя Кирилла Иерусалимского. На Руси же этот праздник получил необычное название: Кирилл – Дери полоз. Это было связано с тем, что зачастую утренний снег таял к середине дня, и путешествующие на санях обдирали полозья о землю.

Традиции и обычаи на 31 марта:

В день Кирилла было принято радоваться наступающему теплу и провожать первый весенний месяц. Считалось, что если в этот день появлялись первые цветы, то теплая погода будет уже в начале апреля.

Приметы и поверья на 31 марта:

1. Появление комаров в лесу говорило о ясной погоде.

2. Гладкий снег – к неурожаю

3. Утренний туман, согласно примете, обещает дождливое лето.

Что нельзя делать 31 марта:

В последний день весны категорически запрещалось ходить в гости. Считалось, что после этого неудачи будут преследовать долгое время. Также нельзя было давать в долг или занимать деньги. В день Кирилла на Руси не стригли ногти и волосы: верили, что это к неприятностям.

Ранее "Утро" поделилось подробным гороскопом на апрель для всех знаков зодиака.

Карина СИРАЗОВА

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