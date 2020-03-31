Точный и правдивый астрологический прогноз на 1 апреля 2020 года

Спокойный и стабильный день ждет большинство астрологических знаков благодаря Луне, которая 01.04.20 будет находиться в Раке. Эту гармонию нарушит растущая фаза земного спутника: девятые лунные сутки принесут обострение старых конфликтов и массу заблуждений. Как найти баланс в первый день месяца, рассказали астрологи.



Овен

Начало апреля – самое успешное время для Овнов. 01.04.20 станет благоприятным стартом для нового проекта или шансом для карьерного роста: в среду огненным знакам будет под силу все.

Телец

1 апреля 2020 г. у Тельцов все будет валиться из рук. Звезды советуют сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации. Главное – сохранить внутреннюю гармонию.

Близнецы

Удержитесь от шуток над близкими, несмотря на огромное желание повеселиться в День смеха. 01.04.2020 даже самый невинный юмор ранит их или даже станет причиной долгого конфликта.

Рак

Для Раков астрологи подготовили любовный гороскоп на 1 апреля. Звезды призывают задуматься, является ли ваш партнер тем человеком, с которым вы хотите провести жизнь. Не бойтесь радикальных решений, ведь только они позволят вам продвинуться вперед.

Лев

Прогноз на 01.04.20 предупреждает Львов: ни в коем случае нельзя планировать путешествия и командировки в ближайшее время. Это может привести к большим неприятностям, говорят астрологи.

Дева

Определить судьбу по гороскопу можно, если чутко прислушиваться к звездам. Так, в среду 1 апреля Девам нужно быть начеку: именно в этот день произойдет нечто важное, что определит будущее представителей этого знака.

Весы

Гороскоп на апрель гласит: Весам лучше обратить внимание на свое здоровье. Ни в коем случае нельзя игнорировать сигналы, которые посылает вам организм, ведь именно сейчас это может привести к непоправимым последствиям.

Скорпион

Скорпионы получат крупную сумму денег, причем в ближайшее время, обещает денежный гороскоп. Привлечь удачу водному знаку помогут упорство и целеустремленность.

Стрелец

Прошлое напомнит о себе Стрельцам 1 апреля 2020 года. Представители огненной стихии будут сожалеть об упущенных возможностях и нанесенных обидах. Начало второго весеннего месяца – подходящее время все исправить, подсказывают звезды.

Козерог

Первый день месяца считается магическим, ведь он заряжен мощной энергией, гласит астрология. Козерогам стоит использовать эту силу правильно – отбросить страхи и начать активно двигаться в сторону своей цели.

Водолей

Водолеи 01.04.2020 будут полны сил и энергии – ничто не сможет удержать их дома. Согласно прогнозу, лучше направить неожиданный всплеск в нужное русло, чтобы в будущем это принесло свои плоды.

Рыбы

Холодные и хмурые – именно такими будут Рыбы в апрельскую среду. Настроение водного знака будет меняться каждую минуту, поэтому звезды советуют им провести 01.04.20 в уединении, чтобы избежать ссор с друзьями и семьей.

Таков точный прогноз на день для всех знаков зодиака. Ранее "Утро" опубликовало подробный гороскоп на апрель 2020 года.