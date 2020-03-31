Удержать баланс: подробный гороскоп на 1 апреля
Спокойный и стабильный день ждет большинство астрологических
знаков благодаря Луне, которая 01.04.20 будет находиться в Раке. Эту гармонию
нарушит растущая фаза земного спутника: девятые лунные сутки принесут обострение
старых конфликтов и массу заблуждений. Как найти баланс в первый день месяца,
рассказали астрологи.
Овен
Начало апреля – самое успешное время для Овнов. 01.04.20 станет благоприятным стартом для нового проекта или шансом для карьерного роста: в среду огненным знакам будет под силу все.
Телец
1 апреля 2020 г. у Тельцов все будет валиться из рук. Звезды советуют сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации. Главное – сохранить внутреннюю гармонию.
Близнецы
Удержитесь от шуток над близкими, несмотря на огромное желание повеселиться в День смеха. 01.04.2020 даже самый невинный юмор ранит их или даже станет причиной долгого конфликта.
Рак
Для Раков астрологи подготовили любовный гороскоп на 1 апреля. Звезды призывают задуматься, является ли ваш партнер тем человеком, с которым вы хотите провести жизнь. Не бойтесь радикальных решений, ведь только они позволят вам продвинуться вперед.
Лев
Прогноз на 01.04.20 предупреждает Львов: ни в коем случае нельзя планировать путешествия и командировки в ближайшее время. Это может привести к большим неприятностям, говорят астрологи.
Дева
Определить судьбу по гороскопу можно, если чутко прислушиваться к звездам. Так, в среду 1 апреля Девам нужно быть начеку: именно в этот день произойдет нечто важное, что определит будущее представителей этого знака.
Весы
Гороскоп на апрель гласит: Весам лучше обратить внимание на свое здоровье. Ни в коем случае нельзя игнорировать сигналы, которые посылает вам организм, ведь именно сейчас это может привести к непоправимым последствиям.
Скорпион
Скорпионы получат крупную сумму денег, причем в ближайшее время, обещает денежный гороскоп. Привлечь удачу водному знаку помогут упорство и целеустремленность.
Стрелец
Прошлое напомнит о себе Стрельцам 1 апреля 2020 года. Представители огненной стихии будут сожалеть об упущенных возможностях и нанесенных обидах. Начало второго весеннего месяца – подходящее время все исправить, подсказывают звезды.
Козерог
Первый день месяца считается магическим, ведь он заряжен мощной энергией, гласит астрология. Козерогам стоит использовать эту силу правильно – отбросить страхи и начать активно двигаться в сторону своей цели.
Водолей
Водолеи 01.04.2020 будут полны сил и энергии – ничто не сможет удержать их дома. Согласно прогнозу, лучше направить неожиданный всплеск в нужное русло, чтобы в будущем это принесло свои плоды.
Рыбы
Холодные и хмурые – именно такими будут Рыбы в апрельскую среду. Настроение водного знака будет меняться каждую минуту, поэтому звезды советуют им провести 01.04.20 в уединении, чтобы избежать ссор с друзьями и семьей.
Таков точный прогноз на день для всех знаков зодиака. Ранее "Утро" опубликовало подробный гороскоп на апрель 2020 года.
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