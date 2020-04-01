Чистая вода избавляет в праздник от болезней, верили на Руси

В этот день православная церковь чтит память святой Фотинии из Самария. По преданию, именно она напоила Иисуса водой и позже стала его ученицей. На Руси Фотинию считали целительницей и верили, что 2 апреля вода спасет от многих болезней.

Традиции и обычаи на 2 апреля:

В этот день было принято умываться водой из колодца, а также молиться святой о здоровье. Также в день Фотинии Колодезницы на Руси водили хороводы с льняными полотенцами и сеяли рожь. Вышитыми рушниками украшали ветви березы и радовались приходу весны.

Приметы и поверья на 2 апреля:

1. Если в этот день пошел дождь, то осенью будет много грибов.

2. Белый заяц в лесу – к снегу.

3. Прилет скворцов в это время говорил о приходе настоящей весны.

Что нельзя делать 2 апреля:

Вода в этот день обладала особой силой, именно поэтому категорически запрещалось загрязнять любые водоемы и колодцы. Также считалось, что 2 апреля лучше не давать свежую воду гостям, а вот готовить еду на вчерашней, наоборот, не желательно. На Руси верили, что это забирает здоровье и энергию.

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