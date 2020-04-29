Последний месяц весны будет переходным и окажется непростым для многих знаков

Специально для читателей "Утро.ру" подробный ведический гороскоп на май 2020 г. составил ведический астролог и нумеролог Дмитрий Ермолаев.

Обратите внимание на даты в гороскопе, знаки зодиака отличаются от тех, что приняты в западной астрологии

Овен (14 апреля – 12 мая)

Первая половина мая принесет Овнам массу идей, в первую очередь – в плане работы. Важно отделить гениальные от пустых, чтобы не потратить время, так как уже во второй половине мая вам необходимо если не реализовать их полностью, то хотя бы начать это делать. Пожинать плоды вы будете уже совсем скоро, главное – не упустить астрологически благоприятное для вас время в мае месяце.

Телец (13 мая – 13 июня)

Тельцы изрядно устали от рутины и монотонных будней. К сожалению, у них пока нет возможности разнообразить досуг, так как Тельцы по своей природе – заядлые путешественники. Но, чтобы как-то скрасить время и быть хотя бы немного ближе к любимому виду отдыха, есть смысл начать строить долгосрочные планы и заняться подготовкой к будущим путешествиям онлайн. И, конечно, начинать искать себе попутчика и средства на отпуск.

Близнецы (14 июня – 15 июля)

Близнецы, как никакой другой знак, очень тяжело переживают различного рода ограничения. В данном случае самоизоляция проходит для этого знака зодиака достаточно болезненно. И если проверенные методы разбавления домашнего досуга вам уже не помогают, то есть смысл проводить его более духовно, а именно – освоить медитацию и прочие духовные практики. Не исключено, что в вас откроются скрытые способности.

Рак (16 июля – 15 августа)

Ракам необходимо посвятить май месяц заработкам. Если сейчас вы не уйдете полностью с головой в работу, то в будущем месяце вам может не хватить средств для жизни. Не брезгуйте предложениями подработки от знакомых, а также будет кармически хорошо помочь своим близким и друзьям с поисками работы. В целом – любая благотворительность Ракам пойдет в мае только на пользу.

Лев (16 августа – 15 сентября)

Вопросы поиска смысла жизни могут встать для Львов в мае особенно остро. Главное – не впадать в крайности и не загонять себя в угол. Будьте внимательны к знакам Вселенной, тогда вы точно встанете на верный путь. В суете месяца на вас неожиданно свалятся хорошие новости в финансовой сфере.

Дева (16 сентября – 16 октября)

У Дев в мае месяце есть возможность хорошо и быстро заработать. Поправить финансовое положение вам поможет ваше обаяние и сексуальная энергетика. Кстати, для вашего знака зодиака нет ничего плохого в служебных романах, Девы в подобных романтических приключениях обычно выходят сухими из воды, даже если им это может стоить карьеры. А именно в мае неприятности с рисками потерять работу подобным образом вас обойдут стороной.

Весы (17 октября – 15 ноября)

Май порадует вас выгодными знакомствами с сильными мира сего, главное – впускайте новых людей в свою жизнь. Некоторые Весы очень не любят людей, поэтому вам необходимо снять это ограничение хотя бы на этот месяц, в будущем вы точно не пожалеете. И будьте внимательны в первой половине месяца за рулем, если вы автомобилист.

Скорпион (16 ноября – 14 декабря)

В мае у Скорпионов не исключены потери крупных сумм денег, долги, суды и разбирательства. Вам необходимо включить свой сильный характер на полную, чтобы отстоять позицию и защитить себя, так как поддержки извне ждать не стоит. Подобные неприятности в вашей жизни временные, поэтому наберитесь сил и терпения.

Стрелец (15 декабря – 13 января)

Месяц на удивление хорош для инвестиций. Поэтому вложите свои накопления с умом. Важно не распыляться на все подряд и посоветоваться с профессионалами перед решением важных вопросов, если вы не сильны в каких-то из аспектов. Кстати, именно коммуникации в рабочих процессах помогут завести вам множество полезных связей. Причем наладить личную жизнь в том числе.

Козерог (14 января – 12 февраля)

В мае месяце вашему знаку зодиака необходимо экономить, что получается у вас всегда легко, так как Козероги отличаются практичностью. Первая половина месяца обернется для вас раздражительностью, которую вам необходимо переждать, потом будет легче. Со второй половины месяца нужно делать стремительные шаги, чтобы достигнуть целей, к которым вы давно идете. Если вы не сделаете это вовремя, то рискуете так и не достигнуть желаемого.

Водолей (13 февраля – 13 марта)

Духовные поиски станут основной задачей для Водолеев в мае. Вам необходимо развивать интуицию, чтобы выходить на новые уровни. Вполне возможно, что стоит сменить род деятельности и заняться чем-то совершенно полярным вашим нынешним делам. Но не спешите увольняться: осваивать новое в условиях кризиса необходимо постепенно, чтобы оставить для себя запасной аэродром.

Рыбы (14 марта – 13 апреля)

Месяц станет для Рыб переломным и повлияет на ход их дальнейшей жизни. Поэтому внимательно слушайте себя и принимайте предложения по работе. В этом месяце одиноким Рыбам есть большая вероятность встретить свою вторую половинку, причем вы можете даже не подозревать, что именно этот человек станет вашим избранником.