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Приметы на 3 июня: что нельзя делать на Елену-леносейку

Приметы на 3 июня: что нельзя делать на Елену-леносейку
Фото: pixabay.com
В этот день верующие чтут память святых царя Константина и матери его - царицы Елены

Наши предки называли третий день лета Олена-льняница, или Елена-леносейка, потому как на Руси в этот день все внимание крестьян было обращено к посеву льна и ритуалам, связным с этим.

Традиции и обычаи

Молодые девушки на Елену-леносейку ходили простоволосыми  считалось, что в этот день распушенных кос может коснуться святая, и тогда волосы станут очень красивыми – длинными и светлыми, похожим на лен.

Так что громоздить на голове сложные прически 3 июня не стоит – глядишь, распущенный волос напитается силой от прикосновения святой царицы.

А еще незмужчниеи девицы верили, что Олена-льняница может помочь им в устройстве личной и жизни и просили ее сладить их судьбу. Но всякое обращение не ограничивалось простыми словами или молитвой, так что девушки справляли особый обряд – поздно вечером они выходили на перекресток трех дорог и подолгу плели там воображаемый лен, прося святую заступницу о помощи.

А вот сам лен наши предки сеяли только после полудня да в хорошую погоду – иначе богатого урожая не жди.

Приметы на Елену-леносейку

  1. Дождь на Елену сулил промозглую осень.
  2. А коли еще и град с небес посыплется – жди в начале декабря сильных снегов.
  3. Луна на 3 июня будто в круг заключена – погода будет сырой и промозглой.
  4. Кукование кукушки, напротив, обещает солнечные дни.

Ранее"Утро.ру" делилось финансовым гороскопом на июнь 2020 года.

Ольга ФЕДОРОВА

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