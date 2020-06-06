В этот день не стоит убираться, чтобы не вымести из дома удачу и финансовое благополучие

Православные чтут 7 июня Иоанну Предтечу. На Руси верили, что в этот день выпадают медвяные росы, которые опасны для людей и животных.

Что нельзя делать 7 июня:

1. В этот день не стоит ходить по утренней росе босиком, иначе есть риск заболеть.

2. На Руси старались надевать белую одежду, чтобы привлечь удачу и любовь. А вот черные и серые вещи категорически запрещалось носить.

3. Не стоит просить о повышении или прибавке к зарплате, чтобы не ухудшить свое положение.

4. Опасно делать косметические процедуры – они могут закончиться проблемами для кожи.

5. Выходя из дома, нельзя смотреть сразу на небо. Это привлечет беду.

Приметы и суеверия на 7 июня:

1. Рябина пышно цветет – будет хороший урожай овса.

2. Петух поет рано вечером – будет дождь.

3. Много росы утром – год окажется урожайным.

4. Ливень в этот день предвещает засуху осенью. А вот жара, наоборот, сулит осадки.

5. Лягушки квакают – летом часто будут идти дожди. А если молчат – наступят холода.

Традиции и обычаи на 7 июня:

1. Утром нужно скрыть все грядки от медвяной росы.

2. В этот день собирали на Руси травы в венки и для целебных отваров.

3. Утром важно сходить в церковь и помолиться Иоанну Предтече, попросив здоровья и хороший урожай.

4. В этот день начинали сажать капусту.

Ранее "Утро.ру" делилось гороскопом на весь июнь.