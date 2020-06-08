Если не соблюдать принятые в древние времена правила, в доме может поселиться нечистая сила

Со времен зарождения этого праздника люди строго придерживались традиций. Если не соблюдать их, в доме появится нечистая сила, которая принесет неприятности, размолвки в семье и беды. О приметах и запретах на 9 июня расскажет "Утро.ру".

Что нужно делать

В Федорин день нужно провести небольшой ритуал для привлечения денег. В укромное место поставьте чашку и киньте в нее несколько монеток. Это в дальнейшем принесет в дом прибыль.

Также в этот день можно погадать на Псалтыри и узнать ответы на волнующие вопросы.

Чего делать нельзя

Самое главное, о чем нужно помнить 9 июня – нельзя убираться и особенно мести пол. Так вы спугнете Домового и навлечете на себя беды. Стоит также избегать ссор и бессмысленных разговоров. Ничем хорошим такое поведение не закончится.

Откажитесь в этот деть от стирки детских вещей и не развешивайте их на улице. В одежде могут спрятаться злые духи и потом мешать ребенку спать.